In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.

Peter Tsao-Adolphs tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 13 – Remagen/Sinzig – für die Partei FDP an. Um sich den Wählern vorzustellen, beantwortet Tsao-Adolphs in diesem Artikel Fragen zu sich und politischen Inhalten, die wir allen Kandidaten haben zukommen lassen.

Was müssen die Wählerinnen und Wähler über Sie als Politiker wissen? Was sind Ihre Eignung, Motivation und Zielvorstellung für die Aufgabe im neuen Landtag?

Als FDP-Direktkandidat mit beruflicher Sanierungsexpertise setze ich mich für eine Wirtschafts- und Finanzpolitik zur dringenden Stärkung von Wirtschaft und des Wiederaufbaus ein. Im Zentrum steht die Sicherstellung, dass viel höhere finanzielle Mittel bei Bürgern und Unternehmern belassen werden müssen. Nur dort entsteht Wertschöpfung. Und nur dort liegen die notwendige Kompetenz und das Wissen für kluge Maßnahmen. Also müssen die finanziellen Spielräume für Ausgaben- und Investitionsentscheidungen dort erhöht werden. Als Sofortmaßnahme priorisiere ich daher auch unkonventionelle Maßnahmen: Einrichtung einer Sonderwirtschaftszone im Ahrtal mit zehnjähriger Aussetzung der Körperschafts- und Erbschaftsteuer. Sofortiger Stopp weiterer Bürokratie-Regulierungen durch ein Moratorium. Je mehr Freiheiten an die Bürger zurückgegeben werden und je weniger wir deren finanziellen Spielräume einengen, umso schneller kommt das Land wieder auf die Füße. Anders herum wird es nicht funktionieren.

Ein paar persönliche Informationen: Bitte nennen Sie uns zentrale Eckpunkte und Ereignisse Ihres Lebenslaufs: Name, Alter, Familienstand, Kinder, Schul- und Berufsausbildung, aktueller Beruf, politische Erfahrung und Parteizugehörigkeit.

Peter Tsao-Adolphs, 64 Jahre, verheiratet, ein Kind, Bankausbildung nach dem Studium mit Schwerpunkt Unternehmensfinanzierungen und Sanierung von Unternehmen in der Krise, seit 25 Jahren unabhängiger Unternehmensberater für mittelständische Familienunternehmen, FDP-Parteizugehörigkeit seit 2025.

Welche Herausforderung in Rheinland-Pfalz muss in den ersten 100 Tagen einer neuen Landesregierung sofort angegangen werden, und wie bringen Sie sich dabei ein?

Sofortige Sanierung des Landeshaushalts. Schuldenreduzierung statt Schuldenaufbau. Streichung überflüssiger Ausgaben, die nicht der Rückbesinnung auf Kernaufgaben der Landesregierung oder der konkreten Förderung wirtschaftlicher und finanzieller Leistungskraft dienen. Umfassendes Sonderprogramm („Klotzen statt Kleckern“) zur Stärkung ehrenamtlichen Engagements und freiwilliger Dienste – dort befindet sich die unverzichtbare Keimzelle von Zusammenhalt und zivilisatorischer Fortschritte.

Was läuft aus Ihrer Sicht im rheinland-pfälzischen Bildungssystem aktuell schief, und wie wollen Sie die Probleme konkret lösen?

Erfolgreiche Bildungspolitik muss die Rahmenbedingungen für Familien konsequent an die tatsächlichen Lebensumstände anpassen: Flexibilisierung der Kita-Öffnungszeiten, flexibler Unterrichtsbeginn und Betreuung für bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Entlastung von Lehrkräften von Verwaltungsaufgaben. Ohne solides Fundament laufen gut gemeinte Maßnahmen ins Leere. Schule darf kein Reparaturbetrieb für vorgelagerte Versäumnisse sein: Dies überfordert alle Beteiligten und frustriert.

Welche Koalition wird Rheinland-Pfalz nach der Wahl regieren, und wer wird sie anführen?

Das wird der Wähler als Souverän richtig und gut entscheiden.

Warum braucht es gerade Sie im neuen Landtag, und für welche drei politischen Anliegen aus Ihrem Wahlkreis wollen Sie sich unmittelbar nach der Wahl einsetzen?

Die Länder und Kommunen in Deutschland stecken wirtschaftlich-finanziell in einer Krise. Im Unternehmensbereich würde man von einem Sanierungsfall sprechen. Da schaden Landtagsmitglieder mit Sanierungsexpertise nicht, sondern können ein Mehrwert für die erforderlichen Umstrukturierungen sein. Je früher, desto besser.

Warum ist Ihr Wahlkreis der beste/schönste/attraktivste in Rheinland-Pfalz?

Rheinland-Pfalz besteht nur aus schönen und attraktiven Wahlkreisen. Wer einmal im Rhein-Ahrtal kürzere oder längere Zeit verbringen konnte, wird gleichwohl verstehen, warum es sich hier besonders gerne leben lässt. Und wird verstehen, warum die Menschen sich auch von der verheerenden Flutkatastrophe nicht haben unterkriegen lassen, sondern die Region am Ende gestärkt und zu noch attraktiverem Glanz führen werden.

Alle Angaben stammen von Peter Tsao-Adolphs.

