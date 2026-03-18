GSP-Vortrag in Bad Neuenahr Trumps Politik als Herausforderung für Europa und USA Jochen Tarrach 18.03.2026, 08:00 Uhr

i Ein volles Haus hatte die Gesellschaft für Sicherheitspolitik zu ihrem Vortrag über "Ein Jahr Trump". Referent war Politikwisschenschaftler Florian Böller (Mitte). Jochen Tarrach

Regeln werden neu verhandelt, Europas Sicherheitsgarantien stehen auf dem Prüfstand. Welche Folgen Trumps Machtpolitik für Europa hat, war Thema eines Vortrags der Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP) in Bad Neuenahr.

Keine Tageszeitung und keine Nachrichtensendung im Fernsehen, in denen nicht neue Nachrichten über den amerikanischen Präsidenten Donald Trump eine herausragende Rolle spielen. Das hat seine Gründe. Seit Beginn seiner zweiten Präsidentschaft vor mehr als einem Jahr hat Trump getreu seiner Doktrin „America First“ diese in atemberaubender Geschwindigkeit umgesetzt und dabei die Welt in Aufregung versetzt.







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