Den Kurpark von Bad Neuenahr in Nachbarschaft einer Baustelle in ein sommerliches Einkaufsparadies zu verwandeln, ist nicht so einfach. Für die Genussmesse LebensArt ist das gelungen. Am 13. Juni wurde sie eröffnet, und schon am ersten Tag nutzten viele Besucher die Gelegenheit, um hier zu flanieren und Schönes für Garten, Wohnen und Lifestyle zu entdecken.

i Die Veranstalter kommen gern nach Bad Neuenahr (von links): Eva Johann (Organisationsteam), Beigeordneter Wolfgang Horrmann, Sabine Prothmann (Projektleiterin) und Ortsvorsteher Richard Lindner. Martin Gausmann

„Es gibt viel Neues zu entdecken. Zum Beispiel die Bilder eines Fotografen, der um die ganze Welt gereist ist, um verlassene Orte, also Lost Places, abzulichten.“

Sabine Prothmann

Noch bis zum 15. Juni ist die Oase täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. „Es gibt viel Neues zu entdecken. Zum Beispiel die Bilder eines Fotografen, der um die ganze Welt gereist ist, um verlassene Orte, also Lost Places, abzulichten“, so Sabine Prothmann vom Organisationsteam des Veranstalters, dem Lübecker Unternehmen Das AgenturHaus GmbH. Zusammen mit Eva Johann konzipiert und organisiert sie die Garten- und Lifestylemesse. Im Mannheimer Regionalbüro laufen die Fäden zusammen, lange bevor der Aufbau im Kurpark beginnt.

i Schöne Deko-Elemente für den Garten und viel mehr gehören zum Angebot der Händler. Martin Gausmann

Für 2026 muss ein Alternativstandort gefunden werden

Prothmann betont, dass dem Unternehmen und den Händlern der Standort Bad Neuenahr-Ahrweiler besonders am Herzen liege. „Es ist ein Wohlfühlort – trotz Baustelle. Die Koordination hat sehr gut funktioniert“, so Eva Johann. Jan Ritter, einer der drei Geschäftsführer der Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH, wies allerdings darauf hin, dass für die Messe im kommenden Jahr ein alternativer Standort, möglicherweise im Lennépark oder im Dahliengarten, gefunden werden müsse, weil es mit dem Bau der Kurparkliegenschaften nach der Klangwelle im Oktober in großen Schritten weitergeht. Auf jeden Fall soll die Messe aber auch 2026 wieder in Bad Neuenahr gastieren. Denn seit 2015 sei sie nach den Worten des ehrenamtlichen Stadtbeigeordneten Wolfgang Horrmann eine Bereicherung für die Stadt und nach der Flut ein schönes Zeichen für die Rückkehr zur Lebensfreude.

i Geschickt geplant: Von der Baustelle im Kurpark merken die Besucher kaum etwas. Martin Gausmann

Viele langjährige Aussteller halten Bad Neuenahr die Treue. Mit sechs Gartenfachbetrieben und Pflanzenhändlern trage die LebensArt auch mit dazu bei, „dass die Stadt wieder bunt wird“, so Sabine Prothmann. Unzählige Pflanzen und inspirierende Dekoartikel sind ebenso zu finden wie handgefertigtes Kunstgewerbe aus kleinen Manufakturen, außerdem hochwertige Mode, Schmuck und Accessoires.

i Vor der Outdoor-Filiale von Markus Zednik, der in Bad Neuenahr eine Boutique betreibt, herrscht Andrang. Martin Gausmann

Die Boutique in den Kurpark ausgelagert

Der Bad Neuenahrer Einzelhändler Markus Zednik ist mit einer Outdoor-Filiale seiner Boutique „Dreams shoes fashion lifestyle“ ebenfalls im Kurpark vertreten. Im Sortiment hat er exklusive Jacken, Pullis und Taschen. Doch unter dem Dach der mächtigen Kastanien lassen sich nicht nur nette Teile anprobieren, sondern es gibt auch die Einladung zum Naschen und Verkosten. Gastro-Oasen offerieren feine Leckereien wie Pasta aus dem Parmesanlaib oder frisch geräucherte Lachsforelle. „Das ist ja wieder dieser leckere Käse“, haben Stammkunden gleich den Stand aus Mecklenburg-Vorpommern ausgemacht. Ob Salami aus Österreich und Spanien oder Mandelgebäck – die Kostproben an den Ständen lassen sich viele Besucher nicht entgehen. Spezielle Tastings gibt es bei Anbietern von Weinen und Spirituosen. Ob Antipasti, Trockenfrüchte oder Gewürze, so manche kulinarische Entdeckung ist dabei.

i Besonders viele Pflanzenhändler sind in diesem Jahr auf der Messe vertreten. Martin Gausmann

Chillen bei Wein, Sangria und Musik

Spritzige Weine in der Ahrtal-Lounge oder eine echte mallorquinische Sangria verführen zum Chillen. Für die Ohren gibt es spanische Livemusik mit João Luís Nogueira Pinto. Die Gitarristin und Komponistin Zelia Fonseca aus Heidelberg tritt am Samstag auf.

Mit winterharten Stauden, blühenden Beetpflanzen, Kübelpflanzen, Ziergehölzen sowie Kräutern und Gemüsepflanzen sind die Gärtner in den Kurpark gekommen. Blumenzwiebeln und Knollen aus Holland ergänzen das grüne Angebot. Daneben gibt es viele Ideen, um das grüne Wohnzimmer im Garten einzurichten – vom Gartenkamin über Outdoor-Küchen bis hin zu neuem Mobiliar und Leuchten reicht das Angebot.

i Auch die Wein-Lounge ist während der Messe geöffnet. Martin Gausmann

Warum der Panamahut so heißt

Klein, aber fein sind die Steine von Opal Australien. Martin Goergen aus Völklingen schleift sie von Hand und verwandelt sie in schillernde Schmuckstücke. Uschi Meißner aus Bonn ist mit passenden Hüten und Mützen im Kurpark, darunter auch Panamahüte. „Die heißen deshalb so, weil der US-Präsident Franklin Roosevelt einen solchen Hut bei der Eröffnung des Panamakanals trug“, weiß sie zu erzählen. Verschiedene kleine Manufakturen kommen mit Antipasti, Trockenfrüchten und Gewürzen nach Bad Neuenahr. Von Aroniabeeren bis zum Zitronenpfeffer ist so manche kulinarische Entdeckung dabei.

i Die Einrichtung fürs grüne Wohnzimmer: Auf der Messe lassen die Gäste gern inspirieren. Martin Gausmann

Für den Garten kann man sich jedoch nicht nur mit Brunnen, Deko, Pflanzen und Tischen fürs grüne Wohnzimmer eindecken. Wer sein Gartengrundstück energetisch nutzen will, kann mit einem Solarzaun sogar zum Stromerzeuger werden. Überraschendes ist immer wieder auf dieser Messe zu finden.

Die Messe LebensArt im Kurpark von Bad Neuenahr hat begonnen. Martin Gausmann Besonders viele Pflanzenhändler sind in diesem Jahr auf der Messe vertreten. Martin Gausmann Die Veranstalter kommen gern nach Bad Neuenahr (von links): Eva Johann (Organisationsteam), Beigeordneter Wolfgang Horrmann, Sabine Prothmann (Projektleiterin) und Ortsvorsteher Richard Lindner. Martin Gausmann Geschickt geplant: Von der Baustelle im Kurpark merken die Besucher kaum etwas. Martin Gausmann Schöne Deko-Elemente für den Garten und viel mehr gehören zum Angebot der Händler. Martin Gausmann Die LebensArt im Kurpark hat begonnen. Martin Gausmann Auch die Wein-Lounge ist während der Messe geöffnet. Martin Gausmann Die Einrichtung fürs grüne Wohnzimmer: Auf der Messe lassen die Gäste gern inspirieren. Martin Gausmann Die LebensArt im Kurpark hat begonnen. Martin Gausmann Die LebensArt im Kurpark hat begonnen. Martin Gausmann Die LebensArt im Kurpark hat begonnen. Martin Gausmann Vor der Outdoor-Filiale von Markus Zednik, der in Bad Neuenahr eine Boutique betreibt, herrscht Andrang. Martin Gausmann Lebensfreude bringt die Garten- und Lifestylemesse LebensArt in den Kurpark von Bad Neuenahr. Martin Gausmann Die LebensArt im Kurpark hat begonnen. Martin Gausmann Die LebensArt im Kurpark hat begonnen. Martin Gausmann 1 / 15

Messe ist bis 15. Juni geöffnet

Die LebensArt im Kurpark ist noch bis 15. Juni täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das Onlineticket kostet für Erwachsene 8 Euro und ist direkt über die Internetseite der LebensArt unter www.lebensart-messe.de erhältlich. Kinder bis einschließlich 15 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen sind kostenfrei. An den Kassen vor Ort sind ebenfalls Karten im Verkauf, die zum Preis von 9 Euro zu haben sind. Ermäßigte Tickets für Inhaber der Kultur- und Gästekarte der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler sind zum Preis von 7 Euro nur an der Kasse erhältlich. Der Veranstalter bietet einen Depotservice an.