Konzert in Ahrbrück Trompeten-Duo begeistert in der St. Katharinenkapelle Werner Dreschers 25.06.2026, 13:00 Uhr

i Johannes Eßer, Bruno Feldkircher, Pierre Evano, Guido Galle Werner Dreschers

Kraftvolle Fanfaren und überraschende Heimatmelodien: Ein Trompeten-Duo verwandelte die kleine St. Katharinenkapelle in einen Ort voller Klangmagie. Das Publikum war hingerissen.

Trompetenklänge erfüllten kürzlich die St. Katharinenkapelle. Auf Einladung des Fördervereins der Kapelle spielten Bruno Feldkircher und Pierre Evano. Beide sind Musiker im Gürzenich-Orchester Köln. Flügelhorn und Trompete kamen zum Einsatz. Der unterschiedliche Klang gab der Aufführung einen besonderen Reiz.







Artikel teilen

Artikel teilen