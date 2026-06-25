Kraftvolle Fanfaren und überraschende Heimatmelodien: Ein Trompeten-Duo verwandelte die kleine St. Katharinenkapelle in einen Ort voller Klangmagie. Das Publikum war hingerissen.
Lesezeit 2 Minuten
Trompetenklänge erfüllten kürzlich die St. Katharinenkapelle. Auf Einladung des Fördervereins der Kapelle spielten Bruno Feldkircher und Pierre Evano. Beide sind Musiker im Gürzenich-Orchester Köln. Flügelhorn und Trompete kamen zum Einsatz. Der unterschiedliche Klang gab der Aufführung einen besonderen Reiz.