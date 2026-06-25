Konzert in Ahrbrück
Trompeten-Duo begeistert in der St. Katharinenkapelle
Johannes Eßer, Bruno Feldkircher, Pierre Evano, Guido Galle
Johannes Eßer, Bruno Feldkircher, Pierre Evano, Guido Galle
Werner Dreschers

Kraftvolle Fanfaren und überraschende Heimatmelodien: Ein Trompeten-Duo verwandelte die kleine St. Katharinenkapelle in einen Ort voller Klangmagie. Das Publikum war hingerissen.

Lesezeit 2 Minuten
Trompetenklänge erfüllten kürzlich die St. Katharinenkapelle. Auf Einladung des Fördervereins der Kapelle spielten Bruno Feldkircher und Pierre Evano. Beide sind Musiker im Gürzenich-Orchester Köln. Flügelhorn und Trompete kamen zum Einsatz. Der unterschiedliche Klang gab der Aufführung einen besonderen Reiz.

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