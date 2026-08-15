Wartung und Keimbelastung
Trinkwasserspender in Sinzig und Remagen außer Betrieb
Mitglieder der FWG am Trinkwasserspender auf dem Sinziger Marktplatz. Schon seit dem vergangenen Jahr ist dieser außer Betrieb.
Mitglieder der FWG am Trinkwasserspender auf dem Sinziger Marktplatz. Schon seit dem vergangenen Jahr ist dieser außer Betrieb. Die Wählergruppe fordert eine schnelle technische Lösung und die zeitnahe Wiederinbetriebnahme der Anlage.
Fabian Liedke

Ausgerechnet in der Hitzewelle sind die öffentlichen Wasserspender in Remagen, Sinzig und Bad Bodendorf außer Betrieb. Die Orte sprechen von notwendiger Wartung beziehungsweise Keimbelastung. Ob die Probleme bald behoben sind.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist brüllend heiß, und ausgerechnet jetzt sind sowohl in Remagen als auch in Sinzig und Bad Bodendorf alle öffentlichen Trinkwasserspender außer Betrieb. Wie Remagens Büroleiter Marc Göttlicher auf Anfrage erklärt, hat sich bei den regelmäßigen Kontroll- und Qualitätsprüfungen der Anlagen zusätzlicher Wartungsbedarf ergeben.
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