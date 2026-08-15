Ausgerechnet in der Hitzewelle sind die öffentlichen Wasserspender in Remagen, Sinzig und Bad Bodendorf außer Betrieb. Die Orte sprechen von notwendiger Wartung beziehungsweise Keimbelastung. Ob die Probleme bald behoben sind.
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Es ist brüllend heiß, und ausgerechnet jetzt sind sowohl in Remagen als auch in Sinzig und Bad Bodendorf alle öffentlichen Trinkwasserspender außer Betrieb. Wie Remagens Büroleiter Marc Göttlicher auf Anfrage erklärt, hat sich bei den regelmäßigen Kontroll- und Qualitätsprüfungen der Anlagen zusätzlicher Wartungsbedarf ergeben.