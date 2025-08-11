In Teilen von Remagen ist es zu einer Überschreitung des Wertes für coliforme Keime im Trinkwasser gekommen. Die Stadtwerke Sinzig chloren das Trinkwasser nun vorsorglich. Das kann dazu führen, dass Bürger einen Chlorgeruch des Wassers feststellen.

In Remagen ist es bei den regelmäßigen Beprobungen des Trinkwassers zu einer Grenzwertüberschreitung von coliformen Keimen gekommen. Deshalb wird derzeit das Trinkwasser in Remagen in den Ortsteilen Bandorf, Birgeler Kopf und einem Bereich von Oberwinter gechlort.

Als Betriebsführer des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen führen die Stadtwerke Sinzig in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Ahrweiler diese Chlorung vorsorglich durch. Damit wird sichergestellt, dass die Bewohner jederzeit mit hygienisch einwandfreiem Wasser versorgt werden. Beide Hochbehälter werden gereinigt.

Die Suche nach der möglichen Ursache der Verunreinigung ist in vollem Gange. Die Chlordosierung wird mit 0,3 Milligramm pro Liter unter Einhaltung der festgelegten Grenzwerte nicht überschritten. Gechlortes Trinkwasser ist in keiner Weise gesundheitsschädlich, kann jedoch einen eigenen Geruch aufweisen. Für Aquarien ist es jedoch ungeeignet. Sobald die Chlorung eingestellt wird, wird dies bekannt gegeben.