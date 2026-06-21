Stadt warnt Bevölkerung
Trinkwasser in Remagener Hochbehältern wird knapp
Das Trinkwasser in Remagener Hochbehältern wird bei der Hitze zunehmend knapp.
Das Trinkwasser in Remagener Hochbehältern wird bei der Hitze zunehmend knapp.
Marco Verch

Wer plant, den Pool mit frischem Wasser zu füllen oder sein Auto zu waschen, sollte von diesen Plänen Abstand nehmen. Denn die Stadt Remagen appelliert an die Bevölkerung, Trinkwasser zu sparen.

Lesezeit 1 Minute
In der Stadt Remagen gilt aktuell ein dringender Appell zum Wassersparen TgQPHd||[] . Da der Wasserverbrauch bei der anhaltenden Hitze extrem hoch ist und die Hochbehälter sich schnell leeren, bittet die Stadt darum, den Verbrauch auf das Notwendigste zu beschränken, um die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten.

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