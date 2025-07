Die Kripo ermittelt wegen eines Tötungsdelikts an der 31-jährigen Frau aus Gimmigen. Nach einer groß angelegten Suchaktion war sie tot im Haus ihres Ex-Mannes gefunden worden. In Bad Neuenahr-Ahrweiler herrschen Bestürzung und Betroffenheit.

Zwei Tage nach dem Fund der seit Donnerstag vermissten 31-Jährigen, die am Samstag, 19. Juli, tot in einem Wohnhaus in Gimmigen gefunden wurde, ist die Betroffenheit in Bad Neuenahr-Ahrweiler groß. Der 31-jährige Bewohner des Gebäudes ist nach ersten Polizeiangaben dem persönlichen Umfeld des Opfers zuzuordnen. Im Ort ist längst bekannt, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um den Ex-Mann der Frau handelt. Die beiden haben ein vierjähriges Kind zusammen.

„Gimmigen, ja, die ganze Stadt ist erschüttert“, sagt Guido Orthen, Bürgermeister der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Bestürzung und die Trauer seien überall spürbar. „Mein tiefes Mitgefühl ist bei den Familien, bei den Freunden und Gefährten. In Gedanken und im Gebet bin ich bei jenen, die in diesen Tagen besonders getroffen sind“, erklärt der Stadtchef weiter. Dankbar sei er für das große Engagement in Gimmigen, sagt er, „dafür, dass die Menschen und die großartige Dorfgemeinschaft in diesen Tagen füreinander da sind“.

„Das sind so Dinge, die sieht man sonst im Fernsehen, und jetzt sind sie nebenan“, zeigt sich Patrick Tarrach, Ortsvorsteher des Nachbarstadtteils Heppingen, betroffen und gibt zu: „Eigentlich fehlen einem da so ein bisschen die Worte.“ Viele Bürger aus Heppingen hätten die Suchaktion nach der 31-Jährigen unterstützt, auch wenn dort das Bürgerfest angestanden habe. „Unser Bürgerfest ist in dem Fall egal“, bringt Tarrach seine und die Haltung der Heppinger auf den Punkt.

Nachdem die Kripo am Samstag jedoch erklärt hatte, dass es keinen Sinn mehr gebe zu suchen, seien einige Suchhelfer anschließend nach Heppingen gekommen. Die Stimmung sei sehr gedrückt gewesen. „Nichtsdestotrotz war es wichtig, dass sich die Menschen da austauschen konnten“, ist sich der Ortsvorsteher sicher. Es sei zugehört worden und manche wurden in den Arm genommen. Dass der Ortsvorsteher von Gimmigen, Stephan Hübinger, für Gimmiger, die sprechen möchten, abends einen Raum im Bürgerhaus anbietet, wo sich die Menschen austauschen können, hält er für sinnvoll und gut.

Diese professionelle Hilfe sei eine sehr gute Sache, findet auch Jürgen Saess. Viele Menschen hätten sich beteiligt, die 31-Jährige habe viele Bekannte gehabt, da gebe es Redebedarf, sagt der Ortsvorsteher von Heimersheim im Gespräch mit unserer Zeitung. Alles Mögliche sei versucht worden, um die junge Frau wiederzufinden. „Umso betroffener waren wir, als wir mitbekommen haben, dass es zu so einem traurigen Ende kam. Wir fühlen mit den Gimmigern“, sagt Saess. Er habe Stephan Hübinger den Schmerz und die Trauer, die die Heimersheimer verspüren, bereits mitgeteilt.

Vor allem als Privatperson, als Vater und Opa kleiner Enkelkinder, äußert sich Hans-Jürgen Juchem, Ortsvorsteher von Lohrsdorf. Er sei tief bestürzt, weil er selbst Töchter in dem Alter habe, sagt er: „Dass dann jemand so aus unserer Mitte gerissen wird, das ist sehr, sehr schlimm.“ Besonders nahe geht Juchem, dass nun ein vierjähriges Kind ohne seine Mutter dasteht und vermutlich nach ihr fragt. „Das Kind muss jetzt irgendwo aufgefangen werden“, macht er deutlich. Er hoffe, dass den Betreffenden, der das verursacht hat, eine gerechte Strafe trifft, sagt der Lohrsdorfer Ortsvorsteher, der Jahrzehnte lang als Schöffe am Amts- und Landgericht tätig war.

Zum Tatverdächtigen und zu Einzelheiten des Falls will sich die Staatsanwaltschaft Koblenz auf unsere Nachfrage nicht konkret äußern. Seit Montag ist sie Herrin des Verfahrens, die Kriminalpolizei Koblenz leitet weiterhin die Ermittlungen. Dass der Ex-Ehemann der Getöteten der Tatverdächtige ist, will die Oberstaatsanwältin noch nicht bestätigen. Sie verweist auf eine Presseinformation, zu der sich die Strafverfolgungsbehörde aufgrund der vielen Presseanfragen entschlossen hat und die im Laufe des Tages versendet werden soll.