Nachruf Trauer in Ahrweiler: Schwester Lutgardis gestorben 30.01.2025, 00:00 Uhr

i Schwester Lutgardis ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Hans-Jürgen Vollrath

Ahrweiler trauert um Schwester Lutgardis. Die Ordensschwester, die mehr als 30 Jahre im Kloster Calvarienberg verbrachte, ist im Alter von 97 Jahren gestorben.

Schwester Lutgardis, die viele Jahre im Kloster Calvarienberg in Ahrweiler verbrachte und dort auch lange an der Schule tätig war, ist in der vergangenen Woche verstorben. Sie wurde 97 Jahre alt.Als Monique Impe in Tielt (Belgien) geboren, stammt ihr erster Kontakt zum Kloster Calvarienberg in Ahrweiler aus dem Jahr 1950.

