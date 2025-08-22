Das Restaurant „Am Kamin“ gehörte einst zu den besten Adressen in Bad Breisig. Seit Januar steht das Lokal an der B9 leer. Doch das wird sich schon bald ändern.

Wer eine kulinarische Reise nach Indien unternehmen möchte, kann dies ab Dienstag, 26. August, 17 Uhr, im ehemaligen Restaurant „Am Kamin“ an der B9 in Bad Breisig tun. Harman Singh Dhami hat das Traditionslokal gepachtet. Wiedereröffnet wird es unter dem Namen „Swagat“. Das ist indisch und bedeutet auf Deutsch „Willkommen“.

Dhami selbst ist zwar in Indien geboren, aber in Deutschland – genauer gesagt in Unkel im Kreis Neuwied – aufgewachsen. Und er kennt sich in der Gastronomie bestens aus. So hat er eine Ausbildung zum Restaurant-Fachmann im Maritim-Hotel in Königswinter absolviert und war schon ein Jahr lang selbstständig in Lindenfels im Odenwald. Dann aber kam Corona und machte ihm einen Strich durch die Rechnung.

i Das Traditionslokal „Am Kamin“ heißt jetzt „Swagat“. Harman Singh Dhami

Dhami nahm das zum Anlass, um sich nach einem neuen Lokal umzuschauen – und zwar in seiner Heimat. Vor dreieinhalb Jahren wurden er und seine Frau Amanpreet Kaur Dhami fündig und eröffneten ihr erstes „Swagat“ in Bendorf. Ein erfolgreiches Familienunternehmen, denn das Ehepaar wird dort von Dhamis Eltern sowie seinem besten Freund Subaraj Mahadevan unterstützt, wie Dhami berichtet.

Mahadevan war es auch, der Dhami auf das leer stehende Lokal „Am Kamin“ in Bad Breisig aufmerksam gemacht hatte. „Wir waren schon länger auf der Suche, etwas mehr als ein Jahr, und er wusste von meinem Plan“, sagt Dhami. Der Grund: In Bendorf verfügt das Restaurant nicht über eine Terrasse. „Aber die Gäste wollen draußen sitzen, und in die Stadt wollten wir nicht“, berichtet Dhami weiter.

Spezialitätenköche aus Indien

Das ist in Bad Breisig anders. Dort wird es 15 Tische draußen und noch einmal 18 drinnen geben. Und dazu authentische indische Küche von gelernten Spezialitätenköchen, die eigens dafür aus Indien kommen. Deshalb muss die Speisekarte auch mindestens zu 80 Prozent aus indischen Gerichten bestehen, was sogar von der Agentur für Arbeit überprüft wird. „Ansonsten kann man die Köche gar nicht hierherholen“, weiß Dhami.

Er legt zudem großen Wert auf die Frische seiner Speisen. „Alles wird frisch gekocht, mit authentischen indischen Gewürzen“, betont Dhamit. Dafür wird alles über einen speziellen Großhändler für indische Küche in Köln besorgt. Zudem verfügt „Swagat“ über einen Tandoori-Ofen für das Fleisch und die Zubereitung des bekannten Naan-Brots. Von Letzterem soll es verschiedene Varianten geben, die erst dann frisch gemacht werden, wenn sie bestellt worden sind. „Durch den Tandoori-Ofen erhält auch das Fleisch einen eigenen Geschmack, was es authentischer macht“, erläutert Dhami.

Neben Gerichten mit Hähnchen, Lamm und Fisch soll es auf der Speisekarte hauptsächlich vegetarische Gerichte geben. „Dafür ist Indien bekannt“, betont Dhami, der aber auch beliebte Klassiker, etwa Butter Chicken oder auch Chicken Tikka Masala, anbieten möchte. Wer sich schon einmal einen Überblick verschaffen möchte, kann dies im Internet unter www.swagat-bendorf.de tun. Dort finden sich künftig auch alle Infos zum Standort Bad Breisig.

Öffnungszeiten und telefonische Erreichbarkeit

Das Restaurant „Swagat“ in Bad Breisig hat dienstags bis samstags von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Sonntag- und feiertags ist es von 12 bis 14 sowie von 17 bis 21 Uhr offen. Montag ist Ruhetag. „Swagat“ in Bendorf-Sayn in Koblenz-Olper-Straße 67 bleibt weiterhin bestehen. Die Öffnungszeiten sind mit denen in Bad Breisig identisch​. „Swagat“ in Bad Breisig ist unter Tel. 02633/475 295 7 und in Bendorf unter Tel. 02622/975 258 zu erreichen. sm