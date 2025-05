Es war ein Spektakel, das zahlreiche Eisenbahnfans von nah und fern ins Brohltal gelockt hatte. Im November 2023 war es den Mitgliedern der Interessengemeinschaft Brohltal-Schmalspureisenbahn (IBS) gelungen, die Originallokomotive des Vulkan-Express aus der Schweiz zurückzukaufen. Am Wochenende, gut anderthalb Jahre und Hunderte ehrenamtlicher Arbeitsstunden später, war es nun endlich so weit. Die D4, wie die Lok nun wieder offiziell heißt, durfte ihren ersten Personenzug von Brohl nach Engeln ziehen.

i Zahlreiche Mitglieder der IBS waren an diesem Tag gekommen und freuten sich über eine Ausfahrt im Eisenbahn-Cabrio bei traumhaftem Wetter. Martin Ingenhoven

Umbauten sorgten für Zeitverzug

Davor waren allerdings noch einige Umbauten erfolgt. Im Zuge dieser kam es zu einigen Verzögerungen, die der Vorsitzende der IBS, Stephan Pauly, so erklärt: „Wir sind etwas hinter der Zeit. Wir wollten eigentlich schon im Sommer 2024 fahren, aber die technischen Anpassungsarbeiten sind hier und da auf unerwarteten Widerstand gestoßen. Die Pufferbohle war etwas widerständiger als gedacht. Und da wir alles ordentlich machen und mit der nötigen Sorgfalt, haben wir uns eben ein bisschen mehr Zeit genommen.“

„Lokführer zu werden auf der D4 ist ein Traum.“

Stefan Minz, Mitglied der IBS

So wundert es nicht, dass die Brohltaler Eisenbahnfreunde den ersten offiziellen Ausflug der Lok gebührend mit einer Vereinsausfahrt feiern. Mit dabei an diesem Tag war auch Stefan Minz. Er ist schon seit einiger Zeit Mitglied der IBS, möchte sich aber demnächst stärker im Verein engagieren. „Ich steige Anfang Juli in die Ausbildung im Fahrdienst ein. Das wird im ersten Schritt eine Ausbildung in mehreren Modulen im Rangierdienst sein, darauf freue ich mich erst einmal.“ Auf weitergehende Pläne angesprochen, ist der Familienvater realistisch. „Lokführer zu werden auf der D4 ist ein Traum. Leider wird es wegen des großen Zeitaufwands ein solcher bleiben“, befürchtet Minz.

i Stephan Pauly, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Brohltal-Schmalspureisenbahn, freute sich, die Lok D4 wieder im offiziellen Einsatz im Brohltal zu sehen. Martin Ingenhoven

Ausbildungsfahrten sind geplant

Derweil war Lokführer Frank Muth im Führerstand der neuen Lok hoch konzentriert, reagiert doch jede Lokomotive auf der Brohltal anders und muss erst einmal sorgfältig kennengelernt werden. Damit das möglichst vielen Lokführern schnell gelingt, sind in nächster Zeit zahlreiche Ausbildungsfahrten geplant, versichert Stephan Pauly.

i Frank Muth, Lokführer im Brohltal, ließ es sich nicht nehmen, die heimgekehrte Lok höchstpersönlich auf ihre erste Ausfahrt zu schicken. Martin Ingenhoven

In der Interessengemeinschaft Brohltal-Schmalspureisenbahn hofft man, die Ausbildungsfahrten schnell durchführen zu können, soll die D4 doch den Betrieb im Brohltal erleichtern. „Wir sind jetzt etwas vielseitiger aufgestellt, haben wieder vier Dieselmaschinen im Einsatz und ein breit gefächertes Einsatzportfolio. Das heißt, wir sind deutlich flexibler in Bezug auf den Einsatz der Lokomotiven vor verschieden langen Zügen“, freut sich der Vereinsvorsitzende Stephan Pauly.

Wann die D4 in den Regelbetrieb gehen wird, ist noch nicht abschließend geklärt. Alle wichtigen Informationen rund um den Vulkan-Express und die Loks finden sich im Internet unter www.vulkan-express.de