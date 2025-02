Traditionshotel in Rolandseck erhält Denkmalschutz

Das inzwischen 169 Jahre alte Traditionshotel „Rheingold Bellevue“ in Rolandseck stand jahrelang leer und ist in desolatem Zustand. Nun hat der Vorbesitzer es der Deutschen Stiftung Denkmalschutz übergeben – diese will es wieder mit Leben füllen.