Volksfest mit Andacht
Traditionelle Kirmes und Gedenken in Dorsel
Von der Kirche zum Festzelt: Junggesellen, Freiwillige Feuerwehr, die Bergmusikanten Hoffeld und Einwohner sind unterwegs.
Von der Kirche zum Festzelt: Junggesellen, Freiwillige Feuerwehr, die Bergmusikanten Hoffeld und Einwohner sind unterwegs.
Werner Dreschers

Dorsel hat ein lebendiges Kirmeswochenende gefeiert: Musik, Festzug und Geselligkeit trafen auf eine berührende Andacht und Kranzniederlegung. Ein Fest, das Frohsinn und gemeinsames Gedenken verbindet.

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Ein langes Wochenende stand in Dorsel vom 14. bis zum 16. August ganz im Zeichen der traditionellen Kirmes und des Junggesellenfestes. Für Stimmung sorgten der Fassanstich am Freitagabend und am Samstagabend Livemusik von „De Schlingele“. Auf dem Festplatz herrschte beste Stimmung, ein besonderer Spaß war der Korn-Eistee-Meterpokal.
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