Freunde rassiger Sportwagen hatten über das Pfingstwochenende im Kurpark von Bad Neuenahr-Ahrweiler viel zu bestaunen. Der TR-Register Deutschland, der Klub für die klassischen TR-Roadster TR 2 – 8 und älter, hatte dort zu seinem Deutschlandtreffen eingeladen, und die Teilnehmer kamen in Scharen. Rund 200 Personen mit 130 Autos reisten an. Dabei waren die alten Schätzchen nicht nur in der Kreisstadt zu bewundern, sondern auch auf den Straßen ringsherum.

i Begrüßt wurden die Teilnehmer im Kurpark von Bürgermeister Guido Orthen. Martin Gausmann

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag gab es freie und geführte Touren sowie Besuche von Ausflugszielen. Untergebracht waren die Teilnehmer im Steigenberger Hotel. Beim Abschlusstreffen am Montag im Kurpark übergab Uwe Hoffmann, Präsident von TR-Register Deutschland, im Beisein von Bürgermeister Guido Orthen einen Spendenscheck in Höhe von jeweils 2500 Euro an die Fördervereine der Grundschulen Ahrweiler und Bad Neuenahr. Das Deutschlandtreffen findet jedes Jahr in einem anderen Bundesland statt.