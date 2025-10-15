„Probier mal Ahrwein“ Touristische Herbstaktion will Ahrtal bekannter machen Eberhard Thomas Müller 15.10.2025, 14:00 Uhr

i Die Aktion „Probier mal Ahrwein“, so Andreas Lambeck, will das Hauptprodukt Ahrwein weiter ins Zentrum rücken. Eberhard Thomas Müller

Der Ahrtal-Tourismus hat sich eine Aktion für den Herbst ausgedacht, um die Produkte des Tals bei Touristen bekannter zu machen. So entstand „Probier mal Ahrwein“ – mehr als 40 Betriebe und Produzenten arbeiten hierfür zusammen.

Das Ahrtal als nördlichste Rotweinregion, seine Weine, Landschaft und gastronomische Gastlichkeit sollen noch bekannter werden. Zu diesem Zweck wurde die Herbstinitiative „Probier mal Ahrwein – Deine Weinreise im Ahrtal“ vom Ahrtal Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler und seinen Partnern ins Leben gerufen.







