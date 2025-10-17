Tourismustag in Bad Neuenahr Touristiker im Ahrtal schauen in die Zukunft 17.10.2025, 15:00 Uhr

i Im großen Kurhaussaal im Steigenberger Hotel in Bad Neuenahr fand der dritte Tourismustag statt. Martin Gausmann

Wie soll der Tourismus der Zukunft im Ahrtal aussehen? Darum ging es beim dritten Tourismustag, zu dem der Verein Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler und die Ahrtal Marketing GmbH eingeladen hatten.

„Das Ahrtal ist eine der schönsten Regionen in Deutschland. Das soll weiter so bleiben und werden.“ Das hat Daniela Schmitt, rheinland-pfälzische Ministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, in einem digitalen Grußwort an die „Tourismusfamilie im Ahrtal“ gesagt, die am Donnerstag im großen Kurhaussaal im Steigenberger Hotel in Bad Neuenahr zu ihrem dritten Tourismustag zusammengekommen ist.







