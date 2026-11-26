Fünf Euro mehr pro Runde Touristenfahrten auf dem Nürburgring am Wochenende werden teurer Celina de Cuveland 26.11.2026, 19:00 Uhr

i Die sogenannten Touristenfahrten auf dem Nürburgring sind überaus beliebt. Doch es gilt, einige Regeln zu beachten. Das „Tor zum Paradies“ ist für die Nordschleifen-Freunde die Einfahrt am „Devil’s Diner“. Jürgen C. Braun

Wer im kommenden Jahr am Wochenende eine Runde auf dem Nürburgring drehen will, muss dafür etwas tiefer in die Tasche greifen als bisher. Der Ring hat seine Preise für die Touristenfahrten teilweise erhöht.

Der Nürburgring erhöht zur Saison 2027 die Preise für die Touristenfahrten auf der Strecke an den Wochenenden. Während sie für Einzelfahrten in der Woche bei 30 Euro bleiben, erhöhen sie sich am Wochenende um fünf Euro pro Runde – von 35 auf 40 Euro. Auch bei den Saisonkarten gibt es Anpassungen.







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