Ein Fall von Wilderei? Tote Füchse in Rodder geben Rätsel auf Jochen Tarrach 07.02.2025, 18:00 Uhr

i Bei Rodder in der Eifel sind vier tote Füchse gefunden worden. Patrick Pleul. picture alliance/dpa

Nachdem neben der L88 bei Rodder vier tote Füchse gefunden worden sind, von denen zwei mit einer Schusswaffe getötet wurden, geht die Polizei von Wilderei aus. Fälle wie diese sind selten – und doch gibt es sie, wie die Jäger im Kreis wissen.

Vier tote Füchse in der Straßenböschung neben der L88 am Ortsausgang Niederzissen in Richtung Rodder. Mindestens zwei der Tiere wurden von bislang unbekannten Personen mit einer Schusswaffe getötet. Das meldete in der vergangenen Woche die Polizei Mayen und suchte nach Zeugen, die etwas dazu sagen können oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Fundort gesehen haben.

