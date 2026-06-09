Nach dem Fund einer Wasserleiche in Kripp am Montagmorgen, 8. Juni, ist die Identität der Toten geklärt. Zu den weiteren Umständen macht die Polizei derzeit keine Angaben.
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Die Tote, die am frühen Montagmorgen, 8. Juni, im Rhein bei Kripp gefunden und von Polizei und Feuerwehr geborgen wurde, ist identifiziert. Es handelt sich um eine 76-jährige Frau aus Koblenz, wie Kriminal-Hauptkommissar Christian Seifert von der Kriminalpolizei in Mayen auf Anfrage unserer Zeitung hin mitteilt.