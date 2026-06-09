Identität geklärt Tote Frau aus dem Rhein bei Kripp kommt aus Koblenz Judith Schumacher 09.06.2026, 16:00 Uhr

i Am 8. Juni ist erneut eine Wasserleiche in Remagen angespült worden - dieses Mal in Kripp. Robert Michael/dpa

Nach dem Fund einer Wasserleiche in Kripp am Montagmorgen, 8. Juni, ist die Identität der Toten geklärt. Zu den weiteren Umständen macht die Polizei derzeit keine Angaben.

Die Tote, die am frühen Montagmorgen, 8. Juni, im Rhein bei Kripp gefunden und von Polizei und Feuerwehr geborgen wurde, ist identifiziert. Es handelt sich um eine 76-jährige Frau aus Koblenz, wie Kriminal-Hauptkommissar Christian Seifert von der Kriminalpolizei in Mayen auf Anfrage unserer Zeitung hin mitteilt.







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