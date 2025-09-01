Der Ahrtorfriedhof in Ahrweiler ist von der Flut stark zerstört worden. Zum Glück blieb die alte Friedhofskapelle stehen, die jetzt saniert worden ist und Platz für eine neue Gedenkstätte für Flutopfer bietet.

Die alte Friedhofskapelle auf dem Ahrtorfriedhof ist fertig renoviert, die neue Kapelle jedoch noch nicht ganz aufgebaut. Es fehlt noch am finalen Innenausbau.

Der Friedhof selbst ist nach den Zerstörungen durch die Flut so weit wieder hergerichtet und soll am 31. Oktober offiziell in einer Feierstunde wieder den Bürgern übergeben werden. Dabei soll eine sogenannte Zeitkapsel zur Erinnerung an die Flutzeit im Boden versenkt werden.

„Wir können von Glück reden, dass sie überhaupt noch steht.“

Das sagte Ortsbeiratsmitglied Klaus Dünker mit Blick auf die Friedhofskapelle.

In Kürze sollen auch Steinmetze damit beginnen, die besonders ins Auge fallenden Grabfiguren gleich rechts vom Eingang der Schützenstraße zu renovieren. Das ist in wenigen Sätzen der Zustandsbericht, den Ahrweilers Ortsvorsteher Ferdi Heuwagen innerhalb der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates abgab.

i An die Opfer der Flutkatastrophe von 2021 soll zukünftig eine Gedenkstätte im kleinen Friedhofskapellchen auf dem Ahrtorfriedhof in Ahrweiler erinnern. Jochen Tarrach

Besonders wurde die ganz schlicht gehaltene und mit viel Feingefühl neu gestaltete alte Friedhofskapelle hervorgehoben. „Wir können von Glück reden, dass sie überhaupt noch steht“, so Ortsbeiratsmitglied Klaus Dünker, denn bei der Flut sei sie ordentlich beschädigt worden.

Der schlichte, weiße Innenraum mit einem besonderen Fliesenboden und ausgestattet mit einem Gedenkstein für die Opfer der Flut aus Basalt biete nun die Möglichkeit, in Ruhe und in Stille der Flutopfer zu gedenken. Beim Neuaufbau geholfen, zumindest finanziell, haben auch die Mitglieder des Heimatvereins Alt Ahrweiler.

„Dieser Ort des Gedenkens an die Flutopfer kann nicht über Nacht offenbleiben.“

Ortsvorsteher Ferdi Heuwagen zum neuen Gedenkort

Damit der schöne neue Gedenkort nicht ständig über Nacht offen stehen muss, sondern das schöne Türgitter und das Holztor in den Nachtstunden geschlossen wird, wird noch ein Bürger gesucht, der diese Aufgabe übernimmt, in Anpassung an die anderen Kapellchen in der Stadt. Dort funktioniert die Funktion des Torwächters zuverlässig und reibungslos. „Dieser Ort des Gedenkens an die Flutopfer kann nicht über Nacht offenbleiben“, informiert Ortsvorsteher Heuwagen.