Bill & Tom Kaulitz schwärmen Tokio-Hotel-Stars machen den Nürburgring unsicher Hannah Klein 05.12.2025, 10:00 Uhr

i Bill (links) und Tom Kaulitz auf dem Nürburgring? Zumindest Tom machte die Rennstrecke in einem Formel-4-Auto unsicher. Die Zwillinge, die 2005 mit ihrer Band Tokio Hotel und der Debütsingle "Durch den Monsun" berühmt wurden, schließen nicht aus, noch einmal gemeinsam vorbeizuschauen. Annette Riedl; Thomas Frey/picture alliance/dpa

Zwischen Rennstrecke und Ritterburg: Was hat die Tokio-Hotel-Stars an den Nürburgring verschlagen? Um Musik ging es bei ihrem Besuch jedenfalls nicht.

Erst Ritter in Cochem, dann Rennfahrer auf dem Nürburgring: Schon zum zweiten Mal erzählen Bill und Tom Kaulitz in ihrem Podcast „Kaulitz Hills“ von ihrem Besuch in der Region. In der Folge „Sir Tom und der Bill-ige Weg“ kommt nun raus: Die Tokio-Hotel-Stars waren wohl nicht nur in Cochem unterwegs, sondern auch auf dem Nürburgring – und das nicht in Sachen Musik.







Artikel teilen

Artikel teilen