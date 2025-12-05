Tokio-Hotel-Stars machen den Nürburgring unsicher

Zwischen Rennstrecke und Ritterburg: Was hat die Tokio-Hotel-Stars an den Nürburgring verschlagen? Um Musik ging es bei ihrem Besuch jedenfalls nicht.
Lesezeit 2 Minuten
Erst Ritter in Cochem, dann Rennfahrer auf dem Nürburgring: Schon zum zweiten Mal erzählen Bill und Tom Kaulitz in ihrem Podcast „Kaulitz Hills“ von ihrem Besuch in der Region. In der Folge „Sir Tom und der Bill-ige Weg“ kommt nun raus: Die Tokio-Hotel-Stars waren wohl nicht nur in Cochem unterwegs, sondern auch auf dem Nürburgring – und das nicht in Sachen Musik.