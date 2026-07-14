Niemand von ihnen sei im Einsatz gestorben, sagen Wehrleiter Dieter Merten und Wehrführer Torsten Möseler – bis zum 14. Juli 2021. Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal ertrank die 19-jährige Katharina Kraatz. Wie gehen Retter mit so einen Verlust um?
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Fünf Jahre ist es her, dass Katharina Kraatz starb. Fünf Jahre, seitdem die Feuerwehrfrau aus Barweiler bei einer bettlägerigen Frau auf dem Campingplatz Stahlhütte in Dorsel bleiben wollte, solange ihre Kameraden eine Krankentrage aus dem Fahrzeug holten.