Barweilerin starb in Ahrflut
Tod von Kameradin beschäftigt Feuerwehrleute bis heute 
Wie gehen Retter damit um, wenn jemand aus ihren Reihen bei einem Einsatz stirbt? Dieter Merten, Wehrleiter Freiwillige Feuerweh
Wie gehen Retter damit um, wenn jemand aus ihren Reihen bei einem Einsatz stirbt? Dieter Merten, Wehrleiter Freiwillige Feuerwehr VG Adenau (li.) und Torsten Möseler, Wehrführer Freiwillige Feuerwehr Barweiler, äußern sich zum Tod von Katharina Kraatz. Die 19-jährige Feuerwehrfrau kam während eines Einsatzes bei der Flutkatastrophe im Ahrtal ums Leben.
Werner Dreschers

Niemand von ihnen sei im Einsatz gestorben, sagen Wehrleiter Dieter Merten und Wehrführer Torsten Möseler – bis zum 14. Juli 2021. Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal ertrank die 19-jährige Katharina Kraatz. Wie gehen Retter mit so einen Verlust um?

Lesezeit 5 Minuten
Fünf Jahre ist es her, dass Katharina Kraatz starb. Fünf Jahre, seitdem die Feuerwehrfrau aus Barweiler bei einer bettlägerigen Frau auf dem Campingplatz Stahlhütte in Dorsel bleiben wollte, solange ihre Kameraden eine Krankentrage aus dem Fahrzeug holten.
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