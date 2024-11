Tipps fürs Wochenende im Kreis Ahrweiler: Wanderschuhe an oder lieber stadtfein zum Bummeln oder beides?

Stimmen die Prognosen, wird das Wetter am Samstag noch einmal richtig schön mit Temperaturen um die 20 Grad. Aber auch am Sonntag soll es – wenn es auch kühler wird – zumindest trocken bleiben. Perfekt also für einen Ausflug. Und es ist auch etwas los im Kreis.