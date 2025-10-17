Bauern- und Winzerverband 
Tierschutz: Ahrweiler Geschäftsführer in der Kritik
Zu kleine Boxen, Dreck und Verwahrlosung haben Tierschützer in einem Schweinezuchtbetrieb in Nordrhein-Westfalen jüngst vorgefunden. Leiter des Betriebs soll der Geschäftsführer des Bauern- und Winzerbands Kreisverband Ahrweiler sein.
Aninova e.V.

In einem nordrhein-westfälischen Schweinezuchtbetrieb wurden jüngst erhebliche Verstöße gegen das Tierschutzgesetz festgestellt. Der Verantwortliche soll im Kreis Ahrweiler tätig sein. Unsere Zeitung ist den Hinweisen nachgegangen. 

Lesezeit 4 Minuten
Erhebliche Missstände und Verstöße gegen das Tierschutzgesetz wurden jüngst in einem Schweinezuchtbetrieb im nordrhein-westfälischen Halver bei einer Kontrolle durch das zuständige Kreisveterinäramt festgestellt. Das Brisante: Der Leiter des Schweinezuchtbetriebs, der rund 120 Kilometer von Bad Neuenahr-Ahrweiler entfernt gelegen ist, soll der Geschäftsführer des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau Kreisverband Ahrweiler sein.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerWirtschaft

Top-News aus der Region