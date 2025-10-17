Bauern- und Winzerverband Tierschutz: Ahrweiler Geschäftsführer in der Kritik 17.10.2025, 17:51 Uhr

i Zu kleine Boxen, Dreck und Verwahrlosung haben Tierschützer in einem Schweinezuchtbetrieb in Nordrhein-Westfalen jüngst vorgefunden. Leiter des Betriebs soll der Geschäftsführer des Bauern- und Winzerbands Kreisverband Ahrweiler sein. Aninova e.V.

In einem nordrhein-westfälischen Schweinezuchtbetrieb wurden jüngst erhebliche Verstöße gegen das Tierschutzgesetz festgestellt. Der Verantwortliche soll im Kreis Ahrweiler tätig sein. Unsere Zeitung ist den Hinweisen nachgegangen.

Erhebliche Missstände und Verstöße gegen das Tierschutzgesetz wurden jüngst in einem Schweinezuchtbetrieb im nordrhein-westfälischen Halver bei einer Kontrolle durch das zuständige Kreisveterinäramt festgestellt. Das Brisante: Der Leiter des Schweinezuchtbetriebs, der rund 120 Kilometer von Bad Neuenahr-Ahrweiler entfernt gelegen ist, soll der Geschäftsführer des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau Kreisverband Ahrweiler sein.







