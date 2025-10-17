In einem nordrhein-westfälischen Schweinezuchtbetrieb wurden jüngst erhebliche Verstöße gegen das Tierschutzgesetz festgestellt. Der Verantwortliche soll im Kreis Ahrweiler tätig sein. Unsere Zeitung ist den Hinweisen nachgegangen.
Erhebliche Missstände und Verstöße gegen das Tierschutzgesetz wurden jüngst in einem Schweinezuchtbetrieb im nordrhein-westfälischen Halver bei einer Kontrolle durch das zuständige Kreisveterinäramt festgestellt. Das Brisante: Der Leiter des Schweinezuchtbetriebs, der rund 120 Kilometer von Bad Neuenahr-Ahrweiler entfernt gelegen ist, soll der Geschäftsführer des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau Kreisverband Ahrweiler sein.