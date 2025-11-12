Tierrechtler fordern Bauernverband zum Handeln auf

Die Tierrechtsorganisation Aninova fordert in einem offenen Brief Konsequenzen vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau. Hintergrund sind Tierrechtsverstöße, mit denen der Ahrweiler Kreisverbandsgeschäftsführer in Zusammenhang stehen soll.
Die Tierrechtsorganisation Aninova hat den Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau aufgefordert, sich von ihrem Geschäftsführer des Kreisverbands Ahrweiler zu distanzieren. Die Tierschützer haben ihre Forderungen in einem offenen Brief an den Verband und seinen Präsidenten Marco Weber formuliert.