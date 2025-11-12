Kritik an Ahrweiler Funktionär Tierrechtler fordern Bauernverband zum Handeln auf 12.11.2025, 16:40 Uhr

i Sauen sitzen in einem Schweinestall in engen Boxen auf dem Spaltenboden. Dieses Foto ist ein Symbolbild und steht in keiner Verbindung zu dem Betrieb in Nordrhein-Westfalen, um den es in diesem Bericht geht. Carmen Jaspersen. dpa

Die Tierrechtsorganisation Aninova fordert in einem offenen Brief Konsequenzen vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau. Hintergrund sind Tierrechtsverstöße, mit denen der Ahrweiler Kreisverbandsgeschäftsführer in Zusammenhang stehen soll.

Die Tierrechtsorganisation Aninova hat den Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau aufgefordert, sich von ihrem Geschäftsführer des Kreisverbands Ahrweiler zu distanzieren. Die Tierschützer haben ihre Forderungen in einem offenen Brief an den Verband und seinen Präsidenten Marco Weber formuliert.







