Tierische Sommergäste wollen ab Samstag im Ahrweiler Pfarrgarten begeistern Tierisches Sommervergnügen: Im Ahrweiler Pfarrgarten sind ab Samstag vier Hühner „op jück“ 14.08.2024, 05:00 Uhr

i Tierische Bewohner ziehen am Samstag in den Pfarrgarten der St.-Laurentius-Kirchengemeinde ein. Zu Ehren der Hühner wurde ein buntes Programm für Klein und Groß aufgelegt. Foto: dpa/Julian Stratenschulte (Symbolbild) Julian Stratenschulte. picture alliance / Julian Strate

Munteres Hühnergackern mitten in Ahrweiler? Ja, kann das denn sein? Und ob! In ein wahres Hühnerparadies auf Zeit verwandelt sich der Pfarrgarten der katholischen Kirchengemeinde St. Laurentius ab Samstag, 17. August.

Für insgesamt vier Hühner wird der malerische Garten, der hinter der Stadtmauer verborgen liegt, bis Monatsende zum neuen Sommerareal. Und nicht nur das: Mit dem Einzug der neuen Gartenbewohner präsentiert die Pfarrgemeinde ein buntes Mitmachprogramm für kleine und große Tierfreunde rund um „die Hühner op jück“ an .







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