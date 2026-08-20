Altenahrer Restaurant und Wein
Thüres verführt Gourmets mit Kräutern aus dem Weinberg
In seinem Restaurant Thüres in Altenahr schenkt der 36-jährige Winzer Lukas Sermann auch seine eigenen Weine aus.
In seinem Restaurant Thüres in Altenahr schenkt der 36-jährige Winzer Lukas Sermann auch seine eigenen Weine aus.
Maja Wagener

Höchste Qualität, aber ohne Allüren: Der Altenahrer Winzer Lukas Sermann verwirklicht in seinem Restaurant seine Vision von Gastronomie. Dabei setzt er ganz auf Regionalität und kauft etwa die Eier für sein „Egg Louis“ beim benachbarten Hühnermobil.

Lesezeit 4 Minuten
Preisgekrönt sind die Weine von Lukas Sermann aus Altenahr, ausgezeichnet von Weinmagazinen wie Vinum. Probieren können Genießer sie zum Beispiel im Restaurant Thüres, das der Winzer im Erdgeschoss seines Elternhauses eingerichtet hat. Benannt hat er es nach seinem Uropa Theo, dem Gründer des Weinbaufamilienbetriebs, den Sermann in der vierten Generation leitet.
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