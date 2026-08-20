Höchste Qualität, aber ohne Allüren: Der Altenahrer Winzer Lukas Sermann verwirklicht in seinem Restaurant seine Vision von Gastronomie. Dabei setzt er ganz auf Regionalität und kauft etwa die Eier für sein „Egg Louis“ beim benachbarten Hühnermobil.
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Preisgekrönt sind die Weine von Lukas Sermann aus Altenahr, ausgezeichnet von Weinmagazinen wie Vinum. Probieren können Genießer sie zum Beispiel im Restaurant Thüres, das der Winzer im Erdgeschoss seines Elternhauses eingerichtet hat. Benannt hat er es nach seinem Uropa Theo, dem Gründer des Weinbaufamilienbetriebs, den Sermann in der vierten Generation leitet.