Altenahrer Restaurant und Wein Thüres bietet gehobene Küche mit Eiern vom Hühnermobil Maja Wagener 20.08.2026, 12:00 Uhr

i Konzentriert schenkt Lukas Sermann in seinem Restaurant Thüres in Altenahr einen seiner Spitzenweine aus. Maja Wagener

Höchste Qualität, aber ohne Allüren: Der Altenahrer Winzer Lukas Sermann verwirklicht in seinem Restaurant seine Vision von Gastronomie. Dabei setzt er ganz auf Regionalität und kauft etwa die Eier für sein „Egg Louis“ beim benachbarten Hühnermobil.

Preisgekrönt sind die Weine von Lukas Sermann aus Altenahr, ausgezeichnet von Weinmagazinen wie Vinum. Probieren können Genießer sie zum Beispiel im Restaurant Thüres, das der Winzer im Erdgeschoss seines Elternhauses eingerichtet hat. Benannt hat er es nach seinem Uropa Theo, dem Gründer des Weinbaufamilienbetriebs, den Sermann in der vierten Generation leitet.







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