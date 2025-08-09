Was macht die Faszination Oldtimer aus? Dieser Frage geht unsere Zeitung in einer kleinen Serie nach. Heute stellen wir Thomas Gramann und seine Liebe zu der Marke Alfa Romeo vor.

Angefangen hat alles mit einem Kettcar. Und einem Rasenmähermotor. Letzteren hat Thomas Gramann damals, im Alter von zwölf Jahren, kurzerhand an seinem Gefährt montiert, um dem ein bisschen mehr Schwung zu geben. Natürlich hatte er nur das Nötigste verbaut. Auf die Kupplung habe er verzichtet, erinnert er sich heute und lacht. „Ich wusste einfach nicht, wozu man die brauchte“, sagt er.

„Das habe ich aber schnell gelernt, als ich die Kraftübertragung von Motor und Getriebe nicht lösen konnte und damit beim Bremsen das Go-Kart abgewürgt habe.“ Die Wissenslücke ist seitdem verschwunden, die Begeisterung für schnelles Fahren aber geblieben. Vor allem Oldtimer der Marke Alfa Romeo haben es ihm angetan. Die bringt Gramann gerne auf Touren – und zwar mit „zeitgemäßem Tuning“.

„ Mir ist durchaus bewusst, dass das bei manchen Oldtimer-Puristen nicht so gern gesehen wird.“

Thomas Gramann über sein Tuning

Den ersten Alfa Romeo fuhr Gramann unmittelbar nach der Bundeswehr, einen Bertone, wie die Coupé-Modelle auf Basis der Giulia-Limousine genannt wurden. „Jahre später, als meine Frau und ich in Frankreich lebten, kam bei mir der Wunsch auf, noch einmal so einen Wagen zu fahren“, erzählt er. Doch der sollte nur die Basis sein. „Ich habe den tiefergelegt, mit breiteren Reifen versehen und etliche andere Modifikationen vorgenommen, weil ich Rallyes fahren wollte“, so Gramman.

„Das mache ich bei allen Oldtimern, bei mir bleibt kein Auto, wie es ist. Wichtig ist mir immer, dass ich nur die Änderungen vornehme, die in der damaligen Zeit auch möglich gewesen wären. Mir ist aber durchaus bewusst, dass das bei manchen Oldtimer-Puristen nicht so gern gesehen wird.“ Beim deutschen TÜV übrigens auch nicht: „Als wir nach Oberwinter zogen, hat der viele der Modifikationen nicht zugelassen. In Frankreich war das bedeutend einfacher.“

Oldtimer sind als Wertanlage beliebt

Mit Liebhabern alter Autos hat Gramann übrigens fast täglich zu tun. Seit 2011 ist er neben seiner eigentlichen Arbeit als Leiter eines Werks im Duisburger Hafen auch als Gutachter und KFZ-Sachverständiger tätig. Mit seiner Firma Classic-Car-Competence in Oberwinter bewertet er unter anderem in Zusammenarbeit mit Classic Analytics den Marktwert von Oldtimern. Mitunter gar nicht so leicht: „In der Regel liegen der emotionale Wert und der Marktwert weit auseinander. Das ist auch verständlich, wenn einen ein bestimmtes Auto schon 40 oder 50 Jahre begleitet, spielt aber für eine objektive Kalkulation keine Rolle.“

Als Wertanlage seien Oldtimer inzwischen ohnehin immer weniger beliebt. „Derzeit existieren nur wenige Modelle, die im Laufe der Jahre deutlich an Wert gewinnen. Die meisten Oldtimer sind stabil im Preis – oder sie sinken wie bei vielen Vorkriegsfahrzeugen, für die man kaum noch Ersatzteile mehr bekommt, die entsprechenden Fachleute fehlen und die auch in der Regel keinen Spaß beim Fahren machen.“

Gramann bastelt das meiste selbst

Spaß – das ist für Gramann ohnehin ein wichtiges Wort, wenn es um seine Autos geht. „Für mich ist ein Auto, ob Oldtimer oder nicht, immer ein Nutzfahrzeug“, betont er. „Ich will keines haben, nur um es das ganze Jahr über in der Garage stehen zu haben. Das heißt für mich aber auch, dass ich es genießen will, wenn ich mit einem meiner Wagen fahre.“ Aus diesem Grund hat er zum Beispiel bei seinem Alfa Romeo Zagato Junior GT 1300 einen anderen, leistungsstärkeren 2-Liter-Motor und – zur Sicherheit – noch Überrollbügel und stärkere Bremsen eingebaut. „Der ist dadurch halt tierisch laut, aber das gehört für mich zum Fahren dazu. Prinzipiell könnte man den sicherlich dämmen, aber das will ich überhaupt nicht.“

Die meisten Arbeiten nimmt Gramann selbst vor, zumindest so lange sich der Aufwand im Rahmen hält. Eine Motorrevision schließt er zum Beispiel aus: „Selbst wenn ich einen Motor auseinandernehmen könnte und die entsprechenden Spezialwerkzeuge hätte, würde ich so viel mehr Zeit brauchen als ein Profi, dass ich den Aufwand für übertrieben halte“, sagt Gramann. Denn letztlich soll auch das Schrauben an den Alfa Romeos eins bleiben: Spaß.