Interview mit einem Pionier Thomas Giel: „Kalte Nahwärme ist wie gemacht fürs Dorf“ Frank Bugge 12.12.2025, 11:11 Uhr

i Der Verfechter der Kalten Dorfwärme: Thomas Giel ist Professor für Technisches Immobilienmanagement mit dem Schwerpunkt Technische Gebäudeausrüstung, regenerative Energieversorgung an der Hochschule in Mainz. Melanie Billian

Er hat die Kalte Dorfwärme ins Ahrtal gebracht: Thomas Giel ist Verfechter der Nahwärmenetze. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, welche Rolle Rech bundesweit spielt und warum die Nahwärme gerade für den ländlichen Raum attraktiv ist.

Im Ahrtal werden nach der Flutkatastrophe Kalte und Warme Dorfwärmenetze geplant, gebaut und betrieben. Der Wiederaufbau wird als Chance für die Energiewende genutzt. Nach der Energiepreiskrise und vor dem Hintergrund des Heizungsgesetzes soll auch der Heizungstausch für nicht-flutbetroffene Haushalte attraktiv sein.







