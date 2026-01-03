Thermalfreibad, Bibliothek, Kitas: Sinzig hat viel vor 

Bauen, bauen, bauen: So könnte man die Vorhabenliste der Stadt Sinzig für das Jahr 2026 überschreiben. Was genau geplant ist, verrät Bürgermeister Andreas Geron im Gespräch mit unserer Zeitung.

Für das Jahr 2026 stehen in den Kommunen zahlreiche Herausforderungen und die Umsetzung vieler Projekte an. Darüber, welche das für die Stadt Sinzig sind, sprach unsere Zeitung mit Bürgermeister Andreas Geron.

Für Geron war es ein wichtiges Signal, dass sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für die Gründung des Gewässerzweckverbands für den Kreis Ahrweiler ausgesprochen hat.