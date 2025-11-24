Neues Freibad in Bad Bodendorf Thermalbadfreunde können sich auf Saison 2028 freuen Judith Schumacher 24.11.2025, 12:00 Uhr

i Das Freibad in Bad Bodendorf im Jahr 2014. Damals war das Thermalbad beliebt, die Flut hatte es noch nicht zerstört. Hans-Jürgen Vollrath

Die Pläne für das neue Freibad in Bad Bodendorf nehmen immer mehr Gestalt an. Der Abriss des alten Bades wird zeitnah beginnen, der Bau des neuen steht dann 2026 an. Wenn alles gut läuft, können die ersten Badegäste 2027 mit dem Eisschwimmen starten.

Wann kann endlich wieder in dem Thermalfreibad Bad Bodendorf geplanscht werden? Diese Frage interessiert auch die Mitglieder des Vereins Freunde des Thermalbades Sinzig-Bad Bodendorf, die jetzt von der Geschäftsführerin der Gesellschaft für Entwicklung, Wiederaufbau und Innovation (Gewi), Sofia Lunnebach, bei der Jahreshauptversammlung im Kripper Hotel Arte über den Sachstand informiert wurden.







Artikel teilen

Artikel teilen