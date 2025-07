Neues Baugebiet, Wiederaufbau von Thermalbad und Tourismusgebäude und neuer Wohnmobilpark – die jüngste Sitzung des Sinziger Stadtrats war geprägt von Themen, die Bad Bodendorf als größten Ortsteil betreffen. So waren die Ratsmitglieder einhellig begeistert von den Planungen zum Wiederaufbau des Thermalfreibades Bad Bodendorf und gaben grünes Licht für die Ausführung. Das rund Neun-Millionen-Euro-Projekt wird zu 100 Prozent aus dem Wiederaufbaufonds nach der Flutkatastrophe im Ahrtal vom Juli 2021 finanziert und soll frühestens im Jahr 2027 wieder Badegästen zur Verfügung stehen.

Eingangsgebäude wird abgerissen

Der Planer ist dabei angehalten, den nostalgischen Charme des Bades, so gut es geht, widerzuspiegeln. Das marode Eingangsgebäude wird abgerissen und neu gebaut, alle Umkleidekabinen ebenfalls. Wilfried Bauer (CDU) erkundigte sich, ob die Stadt schon Gespräche mit möglichen Betreibern gesucht hat. Bürgermeister Andreas Geron bestätigte dies und deutete an, dass es hierbei möglicherweise zu einer interkommunalen Zusammenarbeit kommen könnte, indem ein Pächter benachbarter Kommunen zwei Bäder betreibt. „Wir sind da dran“, so Geron.

i Das Becken des Thermalbades ist mittlerweile komplett zerstört. Judith Schumacher

Weg frei für neues Baugebiet

Auch machte das Gremium ohne die Stimmen von Bündnis90/Die Grünen den Weg frei für ein neues Baugebiet „Am Salchenberg“, wo ein privater Investor die Bebauung von maximal fünf Wohngebäuden mit maximal jeweils zwei Wohneinheiten plant. Hierfür mussten der Flächennutzungsplan geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt werden.

Während der überwiegende Teil des Stadtrats den Neubau von Wohnungen begrüßte, hatten die Grünen hier aufgrund von Flächenfraß und Versiegelung ökologische und städtebauliche Bedenken. Auf Nachfrage von Klaus Hahn bestätigte die Verwaltung, dass die Stadt Sinzig keine Ausgleichsflächen zur Verfügung hat, die grundsätzlich aus naturschutzrelevanten Gründen bei der Ausweisung neuer Baugebiete vorzuhalten sind.

„Der Kreis Ahrweiler hat übrigens auch keine Ausgleichsflächen mehr zur Verfügung. Für dieses Projekt hier sieht die Kreisverwaltung den räumlichen Zusammenhang zum Landkreis Mayen-Koblenz gegeben, um dort bei Mertloch eine Ausgleichsfläche auszuweisen, man kauft sich im Prinzip da frei“, bestätigte Bernhard Ockenfels vom Bauamt.

Varianten des neuen Tourismusgebäudes in Bad Bodendorf sorgen für Diskussion

Während Einigkeit bei der Ausgestaltung des Bades herrschte, taten sich die Ratsmitglieder schwer, als es darum ging, sich für eine Variante des neuen Tourismusgebäudes in Bad Bodendorf am Eingang des Kurparks mit dem noch zu errichtenden angrenzenden Wohnmobilstellplatz zu entscheiden. Zu viele Fragen und Bedenken herrschten vor.

i Daran, wie die neue Tourist-Info in Bad Bodendorf auszusehen hat, schieden sich im Stadtrat die Geister. Die finale Entscheidung fällt nun im Bauausschuss. Judith Schumacher

So sah Ruth Pütz von Bündnis90/Die Grünen eine Chance vertan, das Gebäude mit einem Veranstaltungsraum für Bad Bodendorf zu versehen. Allerdings rechnete Sofia Lunnebach, Geschäftsführerin der Sinziger Gesellschaft für Wiederaufbau (Gewi) vor, dass es sich nicht „nur“ um 400.000 Euro mehr handeln würde, die in die Hand genommen werden müssten. Darüber hinaus würde es weniger Förderkosten geben und – falls dem mehrfachen Wunsch aus dem Gremium entsprochen würde, den Punkt zu vertagen und zurück in den Bauausschuss und dann wieder in den Stadtrat zu geben - wertvolle Zeit verstreichen.

Auch Bad Bodendorfs Ortsvorsteher Jürgen Werf betonte: „Wir favorisieren die von der Gewi vorgeschlagene Variante, 400.000 Euro mehr sprechen eine klare Sprache.“ Ralf Urban (Grüne) gab zu bedenken, dass der Eigentümer des Kurparks dort eine größere Anlage bauen will und dass man aufpassen müsste, dass das Tourismusgebäude vor diesem Hintergrund dann „nicht zu fimschig“ aussieht.

Gewi für Variante mit Versammlungsraum und Nahversorger

Von der Gewi wird die aufgeständerte eingeschossige Variante des Tourismusgebäudes mit einem Aufenthalts- und Versammlungsraum von 65 Quadratmetern und einem Verkaufsgebäudeteil für die Nahversorgung favorisiert. Für die Erweiterung des Aufenthaltsraums gegenüber den Ausmaßen des bestehenden Gebäudes muss die Stadt einen Eigenanteil von 125.000 Euro in die Hand nehmen, für die Verkaufsfläche eines Nahversorgers 175.000 Euro.

Fabian Wohlfahrt (CDU) stellte der Nahversorgungseinheit keine gute Prognose aus und wollte diese durch den Versammlungsraum ersetzt sehen. Hartmut Tann (SPD) sah in dem Gebäude trotz Aufständerung eine Gefahr bei eventuellen neuen Hochwasserereignissen. Angesichts der vielen Einwände entschied sich der Rat nach einer Beratungspause einstimmig dafür, die finale Entscheidung in den kommenden Bauausschuss am 11. August zu geben. Die Fraktionen haben bis zum 21. Juli Zeit, ihre Bedenken und Anregungen zu äußern, die dem Planer übergeben werden.

i Ein Bild aus Zeiten vor der Flutktastrophe: Der Wohnmobilhafen in Bad Bodendorf wurde wie vieles andere auch in der Nacht zum 15. Juli 2021 völlig zerstört. Hans-Jürgen Vollrath (Archiv)

Einstimmigkeit herrschte dann wieder bei der Ausgestaltung des Wohnmobilstellplatzes, der mit 22 Stellplätzen inklusive einem für einen sogenannten Gigaliner plus einer Campingwiese, Sanitärgebäude und einspuriger Schrankenzufahrt unmittelbar am Kurpark entstehen soll.

Die Kosten für die Umsetzung belaufen sich nach aktueller Schätzung auf rund 365.000 Euro. Kosten für zusätzliche Leistungen wie die Sanitäranlagen von rund 60.000 Euro werden nicht über den Wiederaufbaufonds getragen und müssten aus dem städtischen Haushalt finanziert werden.