Absurditäten des Alltags Thees Uhlmann eröffnet Rockpalast-Festival in Bonn Thomas Kölsch 10.10.2025, 17:00 Uhr

i Manchmal ernst. Sehr ernst: Thees Uhlmann Thomas Kölsch

Thees Uhlmann hat die Reihe der Rockpalast-Konzerte in der Bonner Harmonie eröffnet. Der 51-Jährige bezeichnet sich selbst augenzwinkernd als Bruce Springsteen aus Nord-Niedersachsen. Wie nah er dem Original kommt, weiß unser Reporter Thomas Kölsch.

Der Alltag ist öde? Dem kann Thees Uhlmann nicht zustimmen. Der Ex-Frontmann der Band Tomte, die ähnlich wie Tocotronic und Kettcar einst zur Speerspitze der Hamburger Schule gezählt wurden, liebt den Alltag sogar. Denn gerade im scheinbar immer Gleichen findet er besondere Momente und eigentümliche Bilder, ein Aufleuchten im Grau der Kontinuität, ein Lichtblitz inmitten von Monotonie und Melancholie.







