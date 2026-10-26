Turbulenzen auf einer Jacht Theater in Westum beschert Publikum bald „Saure Zeiten“ 26.10.2026, 10:00 Uhr

i Die letzten Vorbereitungen laufen, bevor sich der Vorhang in Westum öffnet. Wolfgang Staus

Die Theatersaison in Westum startet mit der Komödie "Saure Zeiten – Sturm im Gurkenglas“. Auf schwankendem Deck sorgt die bekannte Truppe mit Intrigen und Pannen am 30. Oktober und 6. November sicher für reichlich Lacher im Publikum.

Am letzten Wochenende im Oktober beginnt in Westum wieder die Theaterzeit. Seit mehr als 40 Jahren unterhält die Theatergruppe Westum Zuschauer von nah und fern mit Komödien. Das wird auch in diesem Jahr wieder so sein. Das Stück mit dem Titel „Saure Zeiten – Sturm im Gurkenglas“ stammt von Andreas Wenig.







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