Blutgericht und Halligalli Theater Bonn inszeniert Neufassung von „Don Karlos“ Thomas Kölsch 23.03.2026, 09:00 Uhr

i Im Schauspielhaus Bad Godesberg fand am 20. März die Uraufführung der Neuinszenierung von Don Karlos statt. Matthias Jung

Im Bonner Schauspielhaus in Bad Godesberg hat die Uraufführung einer Neuinszenierung von Schillers „Don Karlos“ stattgefunden. Das Fazit unseres Reporters fällt gemischt aus.

Eine verbotene Liebe inmitten von schlechten Zeiten, ein die gleichaltrige Stiefmutter begehrender Königssohn und ein Rückkehrer, der dem Infanten in aller Freundschaft beizustehen versucht: Mehr Seifenoper geht kaum. Felix Krakaus Überschreibung von Schillers „Don Karlos“ am Schauspiel Bonn will genau das erreichen, will dem komplexen Geflecht des Originals eine geradezu groteske, klischeehafte Inszenierung aufzwingen.







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