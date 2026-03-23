Im Bonner Schauspielhaus in Bad Godesberg hat die Uraufführung einer Neuinszenierung von Schillers „Don Karlos“ stattgefunden. Das Fazit unseres Reporters fällt gemischt aus.
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Eine verbotene Liebe inmitten von schlechten Zeiten, ein die gleichaltrige Stiefmutter begehrender Königssohn und ein Rückkehrer, der dem Infanten in aller Freundschaft beizustehen versucht: Mehr Seifenoper geht kaum. Felix Krakaus Überschreibung von Schillers „Don Karlos“ am Schauspiel Bonn will genau das erreichen, will dem komplexen Geflecht des Originals eine geradezu groteske, klischeehafte Inszenierung aufzwingen.