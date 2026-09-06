Westum und Remagen betroffen Teure Kunstrasenplätze in der Hitze geschmolzen Judith Schumacher 06.09.2026, 15:00 Uhr

i So macht das Fußballspielen keinen Spaß. Das Granulat klebt an den Fußballschuhen der jungen Spieler des SV Westum. Jörg Schneider

Die extreme Hitze hat auch Auswirkungen auf Kunstrasenplätze: Das Granulat schmilzt. Unter anderem der Platz in Westum ist deshalb unbespielbar. Die Stadt Sinzig sucht nun nach schnellen Lösungen, um Spielbetrieb und Sicherheit zu retten.

Dass Kunstrasen auf Sportplätzen wegen des Plastikanteils als umweltschädlich gilt, hatten insbesondere die Sinziger Fraktionsmitglieder von Bündnis 90/Die Grünen immer wieder angemerkt. Jetzt macht sich der Klimawandel auf unschöne Weise bemerkbar und stellt Sportvereine und Kommunalpolitiker vor eine neue Herausforderung.







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