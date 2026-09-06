Die extreme Hitze hat auch Auswirkungen auf Kunstrasenplätze: Das Granulat schmilzt. Unter anderem der Platz in Westum ist deshalb unbespielbar. Die Stadt Sinzig sucht nun nach schnellen Lösungen, um Spielbetrieb und Sicherheit zu retten.
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Dass Kunstrasen auf Sportplätzen wegen des Plastikanteils als umweltschädlich gilt, hatten insbesondere die Sinziger Fraktionsmitglieder von Bündnis 90/Die Grünen immer wieder angemerkt. Jetzt macht sich der Klimawandel auf unschöne Weise bemerkbar und stellt Sportvereine und Kommunalpolitiker vor eine neue Herausforderung.