Ohne Kraft und Zuversicht Tennisklub Sinzig hat sich nach 47 Jahren aufgelöst Frank Bugge 25.11.2024, 13:00 Uhr

i Vorsitzender Wolfgang Häßel auf dem Grundstück am Sinziger Ahrufer, das einst die Tennisanlage war. Von der hat die Flutkatastrophe lediglich die Mitteltribünen im Hintergrund übrig gelassen. Die letzten Habseligkeiten des Klubs lagerten in einem Blechcontainer, in dem allerdings gezündelt wurde. Foto: Frank Bugge Frank Bugge

Nach 47 Jahren hat sich der Tennisklub Sinzig aufgelöst. Das lag nicht allein an den Folgen der Flutkatastrophe. Die Gründe sind vielschichtiger.

Nicht zuletzt die Flutkatastrophe vom Juli 2021 hat für das Ende des Tennisklubs Sinzig gesorgt. Die Wassermassen zerstörten die Tennisanlage am Ahrufer im Grünen Weg. In der Folge wurden zwei Plätze auf dem städtischen Grundstück monatelang zur Großbaustelle, als neue, metergroße Kanalrohre von der nahen Kläranlage in die Stadt tief unter der Ahr durchgelegt werden mussten.

