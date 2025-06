Tempolimit von 30 km/h auf der B9 auch in Remagen?

Runter vom Gas ist in Bad Breisig nun Realität: Seit Dienstag gilt Tempo 30 auf der B9 in der Ortsdurchfahrt. Aber gibt es woanders auch Bestreben, die Höchstgeschwindigkeit auf der Bundesstraße herabzusetzen? Etwa in Remagen?

Wer auf der B9 in Bad Breisig unterwegs ist, braucht Geduld. Denn selbst wenn kein Stau ist, geht es nur gemächlich voran – wegen des neuen Tempolimits von 30 km/h, das seit vergangenem Dienstag gilt. Das aber dürfte für die viel befahrene Bundesstraße im Kreis Ahrweiler, täglich passieren auf ihr rund 20.000 Fahrzeuge Bad Breisig, die Ausnahme bleiben.

„Das Verkehrsaufkommen bei uns ist etwas geringer als in Bad Breisig.“

Marc Göttlicher

Zwar führt sie auch einspurig durch die Stadt Remagen und deren Ortsbezirke Oberwinter sowie Rolandseck/Rolandswerth, dort aber sind aktuell keine Maßnahmen geplant, um die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer zu drosseln. Es gibt derzeit weder politische noch verwaltungsseitige Überlegungen, ein generelles Tempolimit von 30 km/h auf der B9 einzuführen. Das versichert Büroleiter Marc Göttlicher aus dem Remagener Rathaus auf Anfrage unserer Zeitung.

„Dieses war in der Vergangenheit auch bisher kein Thema, zumal die erleichterten gesetzlichen Voraussetzungen für Tempo 30 aus Lärmschutzgründen auch noch nicht lange bestehen“, so Göttlicher. Ihm zufolge sind die strukturellen Rahmenbedingungen ebenfalls nicht unmittelbar vergleichbar. „Die Ortsdurchfahrten auf Remagener Stadtgebiet sind einzeln betrachtet kürzer, die Bebauung ist anders angeordnet. Insbesondere sind auch keine besonders schützenswerten Einrichtungen wie Altenheime oder Kindergärten vorhanden, und das Verkehrsaufkommen bei uns ist etwas geringer als in Bad Breisig“, führt der Büroleiter aus.

Schwerpunkt der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung

Mit Ausnahme des geplanten Ausbaus der Ortsdurchfahrt Remagen gebe es aktuell auch keine geplanten Maßnahmen, informiert Göttlicher. „Darüber hinaus stellen die Ortsdurchfahrten der B9 natürlich auch einen Schwerpunkt unserer seit März 2025 übernommenen kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung dar“, betont er. „Ziel hierbei ist es, die Einhaltung der aktuell bestehenden Geschwindigkeitsregelungen konsequent zu überwachen und so auch die Verkehrssicherheit insbesondere für Anwohnerinnen und Anwohner sowie schwächere Verkehrsteilnehmende im Bereich der B9 zu stärken“, so Göttlicher.

i Über Tempo 30 auf der B9 in Bad Breisig wird in den sozialen Netzwerken rege und kontrovers diskutiert. Martin Gausmann

Die Drosselung des Tempos auf 30 km/h in Bad Breisig ist nicht unumstritten. Sie wird in den sozialen Netzwerken rege und kontrovers diskutiert. So kommentiert etwa Doris Herminghaus (FDP), damals Mitglied im Bad Breisiger Stadtrat, auf Facebook: „ Immer mehr Regulierungen. Ich habe damals nicht dafür gestimmt. Ab sofort kommt Bad Breisig aus dem Stau nicht mehr heraus, und die C02-Belastung wird steigen. Manches sollte von unseren Gremien vor einer Zustimmung zu Ende gedacht werden.“

Das Argument, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der B9 mit dem neuen kommunalen Blitzer zusammenhängt, den die VG Bad Breisig gemeinsam mit der Stadt Remagen angeschafft hat, widerlegt die Verbandsgemeinde auf ihrer Facebook-Seite. Sie erinnert daran, dass das Verfahren für die Einrichtung des Tempolimits von 30 km/h – angestoßen durch den damaligen Stadtrat – seit 2019 laufe. „ Zu diesem Zeitpunkt war der Blitzer noch in sehr weiter Ferne“, so die Verbandsgemeinde.