Mehr als 800 Unterschriften
Tempo 30 in Bad Breisig: So steht es um die Petition
Seit etwa einem halben Jahr gilt Tempo 30 auf der B9 in Bad Breisig.
Silke Müller

841 Menschen haben eine Petition gegen Tempo 30 in Bad Breisig unterschrieben. Die Begrenzung soll Lärm reduzieren – davon spüren viele Anwohner aber wenig. Was passiert jetzt? Wir haben mit dem Initiator der Petition gesprochen.

Mit der Einführung von Tempo 30 auf der B9 wollte Bad Breisig für Mensch und Umwelt etwas Gutes tun. Doch viele Anwohner sehen keine Verbesserung, ganz im Gegenteil. Schnell mehrten sich die Forderungen, die Situation noch einmal neu zu bewerten. Das ist auch das erklärte Ziel von Manfred Schmitt, Anwohner und Initiator einer Online-Petition.

