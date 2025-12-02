Weniger Lärm, mehr Feinstaub? Tempo 30 auf B9 in Breisig sorgt weiter für Diskussion Martin Ingenhoven 02.12.2025, 10:32 Uhr

i Nichts polarisiert die Bad Breisiger mehr als das Einführen von Tempo 30 auf der B9 in der Ortsdurchfahrt. Silke Müller

An Tempo 30 auf der B9 in Bad Breisig scheiden sich die Geister. Die einen freut’s, die anderen ärgert’s. Jetzt gab die Ordnungsamtsleiterin der Stadt Hintergründe zur Einrichtung der 30er-Zone auf einer Einwohnerversammlung bekannt.

Man könnte sie als zentrales Bauwerk der Stadt Bad Breisig ansehen: die Bundesstraße 9. Stadtbildprägend zieht sie sich von Süden nach Norden durch die Quellenstadt und sorgt für manches Ungemach. Seit Kurzem soll eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Kilometer pro Stunde die angespannte Verkehrssituation entlasten – nicht nur zur Freude aller Bürger.







