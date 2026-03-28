Rat reflektiert Entscheidung Tempo 30 auf B9 in Bad Breisig bleibt bestehen Martin Ingenhoven 28.03.2026, 15:00 Uhr

i Nichts polarisiert die Bad Breisiger mehr als das Einführen von Tempo 30 auf der B9 in der Ortsdurchfahrt. Silke Müller

Tempo 30 auf der B9 sorgt weiter für Streit: Petition, widersprüchliche Lärmdaten und kommende Luftmessungen befeuern die Debatte. Offen bleibt, ob die Maßnahme die Anwohner wirklich entlastet.

Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der B9 in der Ortslage Bad Breisig sorgt weiterhin für zahlreiche Diskussionen. Ende des vergangenen Jahres wurde eine Petition an den Stadtrat übergeben, in der die Wiedereinführung von Tempo 50 gefordert wurde. Bürgermeister Marcel Caspers bezeichnete diese Petition als „gute Gelegenheit zur Beratung“ und als Möglichkeit, die getroffene Entscheidung zu reflektieren.







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