Am Ringwerk laufen erste Bauarbeiten: Die bekannte Achterbahn Ring-Racer wird zum Teil abgerissen. Nun ist auch klar, bis wann die betroffenen Streckenteile verschwunden sein sollen. Der Teilabriss soll Ende August beendet sein, teilt Nürburgring-Pressesprecher Alexander Gerhard auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Abgerissen wird der Teil der Achterbahn, der vom Hintereingang des Ringwerks entlang des gesamten Gebäudes bis vor die BMW-M-Power-Tribüne verläuft.

Museum bleibt im Ringwerk

Wie lange der gesamte Umbau des Ringwerks dauern wird, ist indes noch Gegenstand der aktuellen Planungen, so Gerhard. Klar ist jetzt allerdings auch, dass das Motorsport-Erlebnismuseum im Ringwerk bleiben wird. In den ersten Plänen, die im Juli 2024 veröffentlicht wurden, hatte die Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG noch verlauten lassen, dass das Museum in ein anderes Gebäude am Ring umziehen werde. Dieser Stand sei inzwischen überholt, so Alexander Gerhard.

Bisher war das Motorsport-Erlebnismuseum als Mischung aus Museum und Indoor-Freizeitpark mit Fahrgeschäften angelegt. Letztere werden in dem neuen Museum keine Rolle mehr spielen. „Denn die Mischung refinanziert sich nicht. Als Museum sind die Besucherzahlen, wie wir sie 2023 mit 80.000 Menschen hatten, sehr gut. Für einen Freizeitpark ist das hingegen gar nichts“, berichtete Gerhard bereits bei Bekanntwerden der Pläne für das neue Ringwerk im Juli 2024. Und das, obwohl das Museum 2019 noch gerade einmal 50.000 Besucher verzeichnen konnte. Auch diese Zahl sei für ein Museum durchaus gut gewesen, aber eben keine Größe für einen Freizeitpark, so Gerhard.

Bisher gab es schlichtweg keinen Grund für den Rückbau

Bisher ist Folgendes zum geplanten Umbau des Ringwerks bekannt: Das als Motorsport-Erlebnismuseum genutzte Gebäude soll auf einer Fläche von 11.300 Quadratmetern bald Platz für Unternehmen aus der Automobilbranche bieten. Sie sollen den Standort als Technologie- und Entwicklungszentrum, aber auch als Vertriebs- und Marketingplattform nutzen.

Die Nürburgring GmbH spricht von „gläsernen und geschlossenen Werkstattbereichen“, die die Firmen aus der Autobranche nutzen können. Außerdem soll es Verkaufs- und Ausstellungsflächen sowie Büro- und Meetingräume geben. Die drei Unternehmen, die einen Platz im Ringwerk mieten, sollen Zugang zu „einer eigenen VIP-Terrasse mit Blick auf die Rennstrecke“ bekommen.

An der Start- und Zielgeraden ist für die Mieter eine eigene Zufahrtmöglichkeit zur Grand-Prix-Strecke geplant. Für diese sollen Teile des Ring-Racers dann weichen, denn bisher versperren sie den Weg. Dass die Achterbahn, die insgesamt nur vier Tage lang fuhr und dann seit 2013 brach lag, jetzt in Teilen abgebaut wird, ist tatsächlich den neuen Plänen für das Ringwerk geschuldet, so Gerhard. Bisher habe es schlichtweg keinen Grund gegeben, den durchaus kostenträchtigen Rückbau anzugehen. Einen Zeitplan oder eine Kostenschätzung zu den Umbauarbeiten am Ringwerk konnte Alexander Gerhard bisher noch nicht nennen.