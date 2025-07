Teams treten am Nürburgring im E-Darts gegeneinander an

Am Wochenende fanden am Nürburgring die „Deutschen-Liga-Mannschafts-Meisterschaften im Darts“ statt. Rund 4000 Teilnehmer kamen dazu an den Ring und warfen ihre Pfeile, was das Zeug hielt. Ein paar Eindrücke in Bildern.

„Wir haben heute mehr Gäste vom Darts als vom Motorsport“ – die Nürburgring-Crew, die am vergangenen Samstagmorgen, 5. Juli, an der Einfahrt zum Parkplatz A6 gegenüber Boulevard und Ringwerk alle Hände voll zu tun hatte, merkte am meisten, was sich nicht nur an diesem Tag unter dem Dach gegenüber der Start- und Zielgeraden abspielte. Denn rund drei Monate nach dem Auftritt der Profis in der ausverkauften Arena beherrschten von Freitag bis Sonntagabend erneut die Pfeile-Werfer die Szene am Nürburgring. Etwa 4000 Aktive bevölkerten bei den „Deutschen-Liga-Mannschafts-Meisterschaften im Darts“ den Boulevard. 250 elektronische Geräte hatten die Mitarbeiter des Ausrichters zuvor aufgebaut, damit an drei Tagen mehr als 50 Stunden E-Darts gespielt werden konnten.

Die besten E-Darts-Spielerinnen und Spieler aus ganz Deutschland, rund 4000 an der Zahl, trafen sich von Freitag bis Sonntag auf dem Nürburgring Boulevard und ermittelten an 250 elektronischen Geräten ihre Besten. Viele waren von der Location in der Eifel begeistert und wollen auch einmal wiederkommen, um Motorsport am Ring zu genießen.

„Wir kommen aus Oberbayern, aus der Nähe von Ingolstadt. Wir sind mit dem ganzen Klub angereist, haben für fünf Tage von Donnerstag bis Montag in der Früh ein Haus gemietet“, erzählte einer der vielen Teilnehmer der Rhein-Zeitung. Einige Darts-Freunde hatten sogar Urlaub für die Veranstaltung am Ring genommen. An den bunten T-Shirts ihrer Vereine mit fantasievollen Namen war in dem ganzen Trubel und Gewimmel des Boulevards leicht zu erkennen, woher sie kamen. Von dem Veranstaltungsort am Nürburgring waren sie begeistert: „Das ist sehr weitläufig hier. Man kann sich auch mal ein bisschen umschauen, wenn man nicht gerade an der Reihe ist. Schade, dass wir von dem Langstreckenrennen am Samstagmorgen gar nichts mitbekommen.“

Aber vielleicht kommen einige der Gäste ja mal wieder in die Eifel. Nicht nur zum Dartsspielen, sondern auch zum Motorsport anschauen. „Ja, ganz bestimmt“, bestätigten die Darts-Freunde aus Bruchköbel in Hessen unserer Zeitung.