In Mayschoß war am Wochenende wieder Party angesagt: Das Fest der 1000 Lichter lockte die Massen in den kleinen Weinort. Es bildet einen der Höhepunkte der Mayschoßer Weinfestwochen.
Lesezeit 2 Minuten
Weinfest in Mayschoß: Das ist in erster Linie eine große Party im ganzen Ort. Und das über mehrere Wochenenden. Ein Höhepunkt im Reigen der Motto-Wochenenden ist dabei das Fest der 1000 Lichter. Am Samstag lockte es wieder einmal in den Ort, dessen umliegende Berge und Hänge mit Einbruch der Dunkelheit in den Schein von Licht gehüllt wurden.