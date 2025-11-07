Taufstein der Kirche in Oberwinter ist wie neu

Der Taufstein aus St. Laurentius in Oberwinter musste saniert werden. Inzwischen ist das geschafft – der Stein steht wieder am Platz. Bei Recherchen stellte sich indes heraus, dass ein Blumenkübel vor der Kirche eine interessante Geschichte aufweist.
Lesezeit 2 Minuten
Seit mindestens 800 Jahren werden Christen in Oberwinter über einem besonderen Steinbecken getauft. Etwa um 1230 muss dieser Taufstein, so hat es zumindest der ehemalige stellvertretende Landeskonservator beim Rheinischen Amt für Denkmalpflege Professor Gisbert Knopp ermittelt, in der katholischen Kirche St.