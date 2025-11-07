Ältestes Artefakt des Ortes Taufstein der Kirche in Oberwinter ist wie neu Thomas Kölsch 07.11.2025, 05:00 Uhr

i Architektin und Bildhauerin Eva von der Stein steht beim restaurierten Taufstein. Hans Atzler

Der Taufstein aus St. Laurentius in Oberwinter musste saniert werden. Inzwischen ist das geschafft – der Stein steht wieder am Platz. Bei Recherchen stellte sich indes heraus, dass ein Blumenkübel vor der Kirche eine interessante Geschichte aufweist.

Seit mindestens 800 Jahren werden Christen in Oberwinter über einem besonderen Steinbecken getauft. Etwa um 1230 muss dieser Taufstein, so hat es zumindest der ehemalige stellvertretende Landeskonservator beim Rheinischen Amt für Denkmalpflege Professor Gisbert Knopp ermittelt, in der katholischen Kirche St.







