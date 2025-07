In Oberdürenbach herrscht Bestürzung angesichts dessen, was am 21. Juni in der Nähe des Sportplatzes geschehen sein soll. Die Ermittlungen der mit dem Fall beschäftigten Behörden laufen unverändert.

Nicht nur den Menschen in Oberdürenbach ist es wichtig, dass der Mann, der am Samstag, 21. Juni, in der Nähe des Sportplatzes in Oberdürenbach ein siebenjähriges Mädchen missbraucht haben soll, so schnell wie möglich von der Kriminalpolizei festgenommen wird. Doch wie die Staatsanwaltschaft Koblenz auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, ist es noch nicht gelungen, den Beschuldigten zu ermitteln. Das Verfahren wegen schweren sexuellen Missbrauchs laufe weiterhin.

Beschreibung des Beschuldigten

Wie berichtete, hat die Kriminalinspektion Mayen die Ermittlungen übernommen und bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am Samstagnachmittag eine Person in dem oben beschriebenen Bereich beobachtet, auf die folgende Beschreibung zutrifft: Männlich, etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, heller Teint, dunkle, kurze Haare, Oberlippenbart, schwarzes T-Shirt und kurze, schwarze Hose? Wer hat ansonsten Beobachtungen gemacht, die mit diesem Vorfall im Zusammenhang stehen könnten? Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Remagen unter Tel. 02642/93820 oder per E-Mail an piremagen.wache@polizei.rlp.de