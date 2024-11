Jubiläum in Niederzissen Tanzschule von Domina Schmitz wird 25 Judith Schumacher 06.11.2024, 17:00 Uhr

i Viel Spaß hatten sowohl Zuschauer als auch Akteure bei der Jubiläumsshow anlässlich des 25jährigen Bestehens der Tanzschule Prima D. von Domina Schmitz (Mitte) in der Bausenberghalle. Foto: Lothar Jack Lothar Jack

Auf eine Reise durch Tanz und Vielfalt nahmen die Schüler der Niederzissener Tanzschule Prima D. von Domina Schmitz anlässlich des 25-jährigen Bestehens ihres Studios die Zuschauer bei der Jubiläumsshow in der Bausenberghalle mit.

Tänzerinnen im Alter von 3 bis über 60 Jahren gaben einen eindrucksvollen Querschnitt über die Bandbreite ihres Könnens. Angefangen mit einem Tanz am Rande des Vulkans, gefolgt von einemAuftritt der jüngsten Tänzerinnen, die mit süßen Törtchen als Kopfschmuck am Himbeerlimonadenfluss agierten, ging es weiter mit einer Hommage an vergangene Aufführungen der Tanzschule.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen