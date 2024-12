Einkaufen im Ahrtal Tante-M-Markt bietet neue Nahversorgung in Schuld 12.12.2024, 17:00 Uhr

i Freuen sich über die Eröffnung des Tante-M-Marktes in Schuld und hoffen, dass der Nahversorgungsmarkt auch weiter gut im Ort angenommen wird: Marktbetreiber Daniel Werner (links) und Helmut Lussi, Ortsbürgermeister in Schuld. Claudia Voß

Über drei Jahre ist es her, dass der Frischemarkt in Schuld flutbedingt schließen musste. Für die Bürger des Ahrortes keine einfache Situation. Doch nun gibt es Grund zur Freude und zum Aufatmen.

Mehr als drei Jahre ist es her, seit die Nahversorgung in Schuld im Juli 2021 förmlich mit den Wassermassen der Ahr weggespült worden ist. Der ehemalige Frischemarkt an der Hauptstraße ist verwaist. Deutlich sichtbar sind die Spuren, die die Ahrflut am Gebäude hinterlassen hat.

