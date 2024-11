Initiatoren blicken auf die ersten zwei Monate zurück und in die Zukunft - Verein will Jugend- und Kulturarbeit fördern Tango, Hula und Kunst: Mit Kulturcafé Kempenich Traum erfüllt Martin Ingenhoven 03.11.2024, 11:00 Uhr

i Tango darf für die Initiatoren des Kempenicher Kulturcafés nicht fehlen - er gehört zu ihrem Leben. Mark Leder. Mark Leder

Gemütlich sind sie, hell, offen und noch nicht ganz fertig – die Räume des Kulturcafés in Kempenich. Melanie Hepper und Mark Leder haben sich mit der Eröffnung des Cafés einen Traum erfüllt. Die beiden sind Künstler, Musiker, Pädagogen – von allem etwas – und sind schon seit Langem gemeinsam unterwegs.

Leder erzählt mit glänzenden Augen von der Tangoschule, die er einige Jahre in Mainz betrieben hat. Er erzählt von argentinischen Tangobands, die am Ende ihrer Europatournee montags bei ihnen gespielt haben, um am Dienstag den Flug vom nahen Frankfurt zurück nach Buenos Aires zu nehmen.

